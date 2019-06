Bomboloni alla crema al latte

cosacucino.myblog

(Di venerdì 14 giugno 2019)alalsono dei dolcetti molto sfiziosi che cadono a pennello in ogni occasione. Per la prima colazione, per lo spuntino, per ricevimenti, sapranno scatenare un irresistibile effetto “uno tira l’altro”. Potete cuocerli in padella o in forno e, se avete voglia di variare, farciteli con la Nutella e saranno altrettanto golosi! Ingredienti 480 gr di farina 60 gr di burro Un pizzico di sale 15 gr di lievito di birra La buccia grattugiata di un limone 2 uova 60 gr di zucchero 250 ml diPer laal: 40 gr dicondensato 300 ml di panna Procedimento Iniziate con lo sciogliere il lievito neltiepido. Mescolate la farina con lo zucchero, le uova ( conservate un po di albume per incollare la pasta), il burro, la buccia grattugiata di un limone, un pizzico di sale e il lievito che avete sciolto in precedenza e ...

