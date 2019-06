Bitter Sweet anticipazioni | TARIK e ALYA scoprono la verità su FATOS

tvsoap

(Di venerdì 14 giugno 2019) Grazie alle prime puntate di– Ingredienti d’amore (già andate in onda), i telespettatori della nuova telenovela turca di Canale 5 hanno avuto l’occasione di familiarizzare con il volto della simpatica(Oznur Serceler), la coinquilina di Nazli (Ozge Gurel). La giovane, nei prossimi appuntamenti pomeridiani, farà fatica a mantenere in piedi la grande menzogna che ha raccontato ad Engin (Balamir Emren), il migliore amico dell’arcigno Ferit Aslan (Can Yaman), e la situazione assumerà dei toni spensierati e a tratti comici…, trame: Engin convito chesia una stilista Dando uno sguardo allesi scopre chepersisterà nell’idea di uscire con Engin ma, nonostante ciò, non riuscirà a confessargli di non essere un’importante stilista, come invece gli ha raccontato durante il loro primo incontro. La ...

Ku20101 : RT @canyamanitalian: Ascolti della puntata di Bitter Sweet di ieri! Ecco un rialzo, 18,3% di share con 2.147.000 spettatori!???????? e siamo so… - claryismyiratze : Io: in questi giorni devo prepararmi per la maturità, non posso vedere e soprattutto iniziare nuove serie tv Sempre… - Angye16746366 : Repost serkancayoglu_ozgegurel_italia ?? ?? ?? alcuni video della puntata di ieri di Bitter Sweet con la nostra princi… -