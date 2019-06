Becah volley | World Tour 2019 Varsavia Lupo Nicolai | riscatto e ottavi di finale contro

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019)con i canadesi ediconquistati per Paoloe Danieleche si impongono con un secco 2-0 sui canadesi Saxton/O’Gorman che un anno fa da queste parti riuscirono a sconfiggere gli azzurri agli. Primo set senza storia a favore della coppia azzurra che parte bene e tiene a distanza di sicurezza la coppia canadese vincendo 21-16 con pochi sussulti. Più equilibrato il secondo parziale malavorano piuttosto bene in fase cambio palla che non aveva funzionato al meglioi brasiliani Evandro/Bruno Schmidt in mattinata e riescono a spuntarla con il punteggio di 21-19. Domattinadaranno l’assalto ai quarti diun’insolita coppia polacca composta da Kantor e Prudel. Binomio che si è formato da pochissimo per colmare l’emergenza per l’assenza di Losiak che si è infortunato a Ostrava e ...