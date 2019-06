Basket – L’Italia femminile supera la Bielorussia di misura Coach Crespi bacchetta le

sportfair

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’Italiala71-67 in una delle amichevoli che precedono EuroWomen 2019:la fase difensiva delle azzurre Nel primo dei due test previsti nel weekend contro la, la Nazionalesi è imposta al PalaBrera di Broni per 71-67. La miglior marcatrice tra le Azzurre è stata Elisa Penna con 27 punti (career high per lei con la Maglia della Nazionale), in doppia cifra anche Giorgia Sottana a quota 17. Domani si replica al PalaCiti di Parma (ore 17.00), con diretta sulla pagina Facebook Itale su Sky.it. Sarà la partita numero 100 in Nazionale per Martina Crippa. A seguire, le Azzurre saranno ospiti di Barilla per una cena di Gala. Il raduno poi si scioglierà, la squadra tornerà a lavorare martedì 18 a Roma. Così: “I numeri a volte non spiegano. Questa volta è semplice, 43 ...

