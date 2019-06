Basket | Finale Scudetto | Gara-3 | Venezia espugna Sassari e si riporta avanti nella serie

LIVE Dinamo Sassari-Venezia Basket - Gara-3 Finale scudetto in DIRETTA : 32-39 - all’intervallo la difesa della Reyer è la chiave : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cooley e Pierre non trovano il canestro, finisce il secondo quarto con Venezia finora padrona della partita: 32-39, con un’ottima difesa da parte degli uomini di De Raffaele 32-39 Watt da sotto, ultimo possesso Sassari prima del riposo 32-37 Thomas per Cooley! Si riavvicina Sassari 30-37 Parte in penetrazione Thomas e segna, ultimo minuto del secondo quarto! 28-37 CHE TIRO IN ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia Basket - Gara-3 Finale scudetto in DIRETTA : 16-19 - ottimo inizio della Reyer con 7 punti di Haynes : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-24 Ancora Tonut in coast to coast! Riprova a fuggire la Reyer dopo meno di 2′ di secondo quarto 16-22 Piazza la tripla Tonut, neanche si muove la retina Rimessa Venezia per iniziare il secondo quarto TOP SCORER – SASSARI: Pierre, Thomas 4; VENEZIA: Haynes 7 Sbaglia Thomas da tre, finisce il primo quarto ed è Venezia a concluderlo avanti 16-19 Fallo in attacco fischiato a De ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia Basket - Gara-3 Finale scudetto in DIRETTA : la serie si sposta in Sardegna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-3 – Gara-1 – Gara-2 Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-3 della Finale scudetto che oppone il Banco di Sardegna Sassari all’Umana Reyer Venezia. Si arriva al PalaSerradimigni sull’1-1, dopo che la Reyer ha vinto l’incontro d’apertura per 72-70 e la Dinamo ha risposto con un perentorio 66-80 a 48 ore di distanza. Per gli ...

DIRETTA SASSARI VENEZIA/ Streaming video Rai : la parola a Pozzecco - finale Basket - : DIRETTA SASSARI VENEZIA Streaming video Rai: cronaca live della partita del PalaSerradimigni, gara-3 della serie di finale scudetto di basket Serie A1.

Basket - Finale scudetto 2019 - Gara-3 : al PalaSerradimigni Sassari per allungare tra la sua gente - Venezia per invertire la rotta : Tempo di Gara-3 nella serie di Finale scudetto tra Venezia e Sassari. La serie si sposta in casa del Banco di Sardegna, al PalaSerradimigni, fortino ormai inviolabile da mesi per la formazione di Gianmarco Pozzecco, che ci arriva sull’onda dell’entusiasmo dopo aver espugnato il Taliercio nella seconda partita della serie con il punteggio di 66-80. Per la verità, fino a questo momento è proprio la Dinamo ad aver espresso la miglior ...

Basket - Finale scudetto 2019 - Gara-2 : Sassari ne ha di più - espugna il Taliercio e pareggia la serie contro Venezia : Il vantaggio nella serie scudetto dell’Umana Reyer Venezia non dura che 48 ore: il Banco di Sardegna Sassari espugna il Taliercio al secondo tentativo con il punteggio di 66-80, giocando una partita di grandissima sostanza e soprattutto energia, quella che si trova in maggior misura negli uomini di Gianmarco Pozzecco. Sul fronte sardo il miglior realizzatore è Jaime Smith con 19 punti, seguito da Jack Cooley con 16 (e 10 rimbalzi) e da ...

Basket - Finale Scudetto - Gara-2 : Venezia per il raddoppio - Sassari per il riscatto : E’ già tempo di Gara-2 della Finale Scudetto dei playoff di Serie A, che si disputerà questa sera al Taliercio di Mestre con inizio alle 20.45 tra la Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari. i veneti di coach Walter De Raffaele hanno messo fine all’imbattibilità dei sardi di coach Gianmarco Pozzecco che durava da 22 partite, le ultime 9 della stagione regolare, 6 su 6 nei playoff e le ultime 7 della vittoriosa Europe Cup. La Reyer nei ...

Basket - finale scudetto gara-1 : la difesa di Venezia è la kryptonite di Sassari. La corsa di Pozzecco si ferma dov’era iniziata : L’ultima prestazione in campionato da 70 o meno punti era stato il 5 novembre 2018, a Trento. L’ultima volta sotto gli 80 il 27 gennaio 2019 a Varese. L’ultima sconfitta? A Venezia, il 10 marzo. Da allora 3 mesi senza perdere. Fino a lunedì sera, quando la Dinamo Sassari si è sciolta di nuovo sotto il tetto torrido del PalaTaliercio, anestetizzata dalla difesa della Reyer. Sarà il vero grattacapo di coach Gianmarco Pozzecco da ...

Basket - Finale scudetto 2019 - Gara-1 : Venezia mette fine all’imbattibilità di Sassari : La Umana Reyer Venezia vince “in volata” Gara-1 delle finali dei playoff di Serie A battendo tra le mura amiche del Taliercio di Mestre per 72-70 il Banco di Sardegna Sassari. Primo quarto col punteggio piuttosto basso, 18-14 in favore dei padroni di casa che operano un allungo dal 3-6 al 10-6 che manterranno fino alla fine dei primi dieci minuti, parziale di 7-0 dopo uno 0-6 subito dagli ospiti. Ma la Reyer nel secondo quarto segna solo 11 ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari Basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : 18-14 - tripla sulla sirena del primo quarto di Tonut : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-19 Thomas non ci sta: tripla per lui, si riavvicina a -1 Sassari 20-16 Ancora Tonut! E’ lui il grande protagonista in questo momento, trova un’altra penetrazione dopo aver messo in ginocchio l’intera difesa della Dinamo 18-16 Penetrazione di Thomas, corregge a canestro Polonara Inizia il secondo periodo TOP SCORER – VENEZIA: Tonut, Bramos 5; Sassari: McGee, Carter ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari Basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : si parte con la sfida d’apertura! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quattro opportunità per segnare di Venezia, tre da tre e una (Bramos) da due, tutte sbagliate 3-4 Gran rimbalzo in attacco di Cooley che porta avanti Sassari dopo 3’20” 3-2 Accelera Smith che trova poi sul rimorchio in qualche modo Cooley, primi due punti per Sasssari 3-0 Bramos, alla quinta conclusione e dopo quasi due minuti, trova il primo canestro di Gara-1 Primi due tiri della ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari Basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : comincia una lunga battaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-1 – Il programma della serie Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara della Finale che assegna lo scudetto del basket maschile 2018-2019. Di fronte ci sono l’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari. Tre volte Campione d’Italia, la Reyer aspira a trovare il suo secondo scudetto in tre anni partendo dalle mura amiche del ...