Basile:punire omofobia come il razzismo

La Corte Suprema del Brasile ha deciso che l'equivale ale quindi dovrebbe essere trattata dalla leggeun reato analogo. La sentenza riguarda un caso risalente alla fine del 2018 e che era atteso dai gruppi LGTBI +, che lo consideravano "storico" per un Paese in cui almeno una persona viene uccisa ogni giorno a causa di pregiudizi che persistono in relazione all'orientamento sessuale. Il processo è stato avviato su richiesta del Partito socialista brasiliano che si batte per una soluzione legislativa.(Di venerdì 14 giugno 2019)