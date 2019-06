Ballata per Genova | su Rai 1 la serata dedicata al capoluogo ligure con Amadeus | Clerici

davidemaggio

(Di venerdì 14 giugno 2019) Biagio Antonacci e Laura Pausini Un mosaico fatto di parole, di suoni, di danza, ma anche di momenti di riflessione. E’ questo l’intento diper, unadi intrattenimento, spettacolo e solidarietà che andrà in onda stasera, a partire dalle 21.20 circa, su Rai 1 e, in contemporanea, su Rai Radio 1. A dieci mesi dal crollo del Ponte Morandi,, Antonella, con Luca e Paolo e Lorella Cuccarini, condurranno l’evento, che avrà come sfondo piazzale Kennedy (dove sono attese 12 mila persone). Sono tanti i volti della musica italiana che si alterneranno sul palco: ci saranno Gino Paoli, Danilo Rea, Gigi D’Alessio, Raf e Umberto Tozzi, Arisa, i The Kolors, Elodie ed Irama. In collegamento da Roma si uniranno Laura Pausini e Biagio Antonacci, mentre Cristiano De Andrè parteciperà in veste di unico erede del patrimonio musicale deandreiano. ...

Signor__Hood : RT @Lucadamo_: Ringrazio @Signor__Hood per aver portato alla mia memoria una grande ballata sulla libertà in memoria di un grande uomo che… - Lucadamo_ : Ringrazio @Signor__Hood per aver portato alla mia memoria una grande ballata sulla libertà in memoria di un grande… - Noovyis : Un nuovo post (Ballata per Genova, su RaiUno una serata di raccolta fondi per far “rivivere” la città: da Luca e Pa… -