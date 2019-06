Ballata per Genova | in diretta su Rai 1 | ospiti e anticipazioni

Ballata per Genova : su Rai 1 la serata dedicata al capoluogo ligure con Amadeus - Clerici e Cuccarini : Biagio Antonacci e Laura Pausini Un mosaico fatto di parole, di suoni, di danza, ma anche di momenti di riflessione. E’ questo l’intento di Ballata per Genova, una serata di intrattenimento, spettacolo e solidarietà che andrà in onda stasera, a partire dalle 21.20 circa, su Rai 1 e, in contemporanea, su Rai Radio 1. A dieci mesi dal crollo del Ponte Morandi, Amadeus, Antonella Clerici, con Luca e Paolo e Lorella Cuccarini, ...

Tutti gli ospiti di Ballata per Genova su Rai1 - da Laura Pausini a The Kolors : come ottenere i biglietti : Gli ospiti di Ballata per Genova sono pronti a salire sul palco di Piazzale Kennedy. L'evento organizzato a Genova e per Genova sarà un nuovo modo per reagire alla tragedia del crollo del Ponte Morandi, a distanza di 10 mesi da quel terribile 14 agosto. Tra i tanti artisti a partecipare alla serata che sarà trasmessa su Rai1, anche Laura Pausini e Biagio Antonacci, oltre a Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De Andrè, Raf, Umberto Tozzi, ...

