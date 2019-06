Attenzione | L’italia sta per porre fine alle Erboristerie

Amstel Gold Race femminile - l’Italia sogna con Marta Bastianelli. Attenzione al duo Blaak-Van der Breggen : È tempo di Ardenne anche per le donne del ciclismo, che domenica 21 si sfideranno in occasione dell’Amstel Gold Race femminile. Saranno 126,8 i chilometri in programma da Maastricht a Berg en Terblijt, con ben diciannove côtes, e il decisivo Cauberg che romperà gli schemi della corsa. Quest’ultimo verrà affrontato per ben quattro volte: la prima in dirittura del passaggio sotto la linea del traguardo dopo 70,5 km, e infine a soli 4 ...