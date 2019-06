?Attacco alle petroliere nel Golfo dell' Oman | Trump accusa l' Iran | «Sono stati loro»

Papa Francesco teme un complotto : "Chi parla alle mie spalle" - Attacco al cuore del Vaticano : Si sente accerchiato, Papa Francesco. In Vaticano, in molti, non condividono le sue decisioni e le sue aperture. La vicenda è nota. E il fatto che senta il fiato sul collo, il Pontefice lo ha confermato con quanto detto ieri, giovedì 13 giugno, nel corso di un incontro con i nunzi. A questi ultimi h

L'Attacco hacker a Telegram è riconducibile alle proteste di Hong Kong - dice Durov : La popolare app di messaggistica Telegram denuncia di aver subito un attacco informatico mirato a sospenderne il servizio, ricollegandolo ai recenti scontri che si stanno verificando a Hong Kong. Secondo quanto riporta l'account Twitter della società russa, dietro al tentativo di sabotaggio ci sarebbe il governo cinese, accusato di aver compiuto degli attacchi Distributed Denial of Service (DDoS), che prevedono l'invio simultaneo di centinaia di ...

Dopo quasi 18 anni identificata la vittima numero 1.643 dell’Attacco alle Torri gemelle : Si tratta di un uomo. La conferma è arrivata attraverso i test del Dna sui resti recuperati nel 2013

Mihajlovic - che Attacco alla Roma : “Vicino ad allenare i giallorossi - ma io ero pronto a certe cose - loro invece…” : “Sono stato molto vicino ad allenare i giallorossi, poi ho capito che dal punto di vista ambientale loro non erano pronti per certe cose. Io lo ero, loro invece no. Posso anche andare a fare la guerra da solo contro tutti e perdere, ma stavolta no. Quindi ho deciso di rifiutare“. Lo ha rivelato a Sky Sinisa Mihajlovic, che nei giorni scorsi ha firmato un rinnovo con il Bologna fino al 2022. “La Lazio? Mai stato ...

Csm - Magistratura Indipendente va all’Attacco : “Consiglieri tornino al loro posto. Calunnia il parallelismo con la P2” : “Porre immediatamente termine alla propria autosospensione e a riprendere senza indugio le attività consiliari”. È l’invito che la sezione di Magistratura Indipendente della Cassazione rivolge ai consiglieri della corrente Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli e Antonio Lepre, ai quali esprime ” piena fiducia” e “totale solidarietà” per la “faziosa campagna di stampa che continua a vederli associati, ...

Le opposizioni all'Attacco di Conte. Zingaretti : "Governo finito - venga alle Camere" : La certificazione della fine del governo, o solo una mossa teatrale per consentire di andare avanti? In casa Pd molti hanno seguito in Tv il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma tra le due ipotesi i Dem non si sentono di sposare in pieno nessuna delle due, un motivo in più per chiedere la parlamentarizzazione della crisi latente della maggioranza e in particolare che Conte riferisca in Aula l’esito del suo ...

Mal di testa : ecco la bevanda che allevia il dolore dell’Attacco acuto di emicrania : Il Prof. Giovanni Battista Allais, Centro Cefalee Donna – Università di Torino, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Non solo una scusa per non avere rapporti con il proprio partner, il mal di testa è epidemiologicamente molto più presente nella donna con grande familiarità dove troviamo nonne, mamme e figlie colpite da mal di testa e mai nonni, padri e ...

‘La Fagianata di Magrini’ : “Carapaz non ha ancora vinto - Lopez ha rovinato l’Attacco di Vincenzo. Possibile alleanza Nibali-Roglic” : Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Giro d’Italia 2019 con “La Fagianata”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. QUINDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2019 NON E’ STATO UN VERO TAPPONE Diciamo un tappone mozzato. Io credo che il “piano B” sia stato il migliore Possibile, di sicuro l’organizzazione non aveva altre alternative. Certo che, tolto il Gavia, ...

Giro d’Italia 2019 - l’analisi della seconda settimana di Vincenzo Nibali. Dalle prime schermaglie sulle Alpi - all’Attacco sul Civiglio : Sei tappe da tachicardia, sei tappe di lotta serrata. Tutti contro tutti per un solo obiettivo: la maglia rosa. Sono passate le prime due settimane del Giro d’Italia 2019, una quindici giorni veramente intensa dall’inizio alla fine; con frazioni mai scontate, e una prima parte segnata dal maltempo. Ma poi ecco la luce sui primi capponi di montagna, e un uomo in maglia rossa sempre pronto, lucido, freddo e mai arrendevole, ...

GRAFICO – Probabili formazioni Napoli-Inter : 3 cambi per Ancelotti. Spalletti scioglie i dubbi in Attacco : Probabili formazioni Napoli-Inter, le possibili scelte di Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti per il match: Probabili formazioni Napoli-Inter. Penultimo appuntamento della stagione e ultima gara giocata al San Paolo in questa stagione per gli azzurri impegnati in Napoli-Inter, il posticipo valido per la 37esima giornata di campionato. L’ edizione online della Gazzetta dello Sport pubblica il GRAFICO con le Probabili formazioni che ...

Formula 1 – Flavio Briatore ci va giù pesante - che Attacco alla Ferrari : “dalle loro interviste sembra che tutto vada bene - ma…” : Flavio Briatore senza peli sulla lingua: il parere dell’ex team manager della Renault dopo la debacle Ferrari al Gp di Spagna La Ferrari è arrivata a Barcellona con le migliori intenzioni, carica e motivata per far bene e mettere i bastoni tra le ruote alla Mercedes. Il team di Maranello ha portato in Spagna importanti novità tecniche, per permettere ai piloti di poter competere con i rivali delle Frecce Argento. Il Gp del Montmelò ...

Attacco hacker alle PEC degli avvocati - perché il blocco mail dell’Ordine e su Visura.it : Un Attacco hacker alle PC degli avvocati dell’Ordine di Roma senza precedenti ha avuto luogo nelle scorse ore. I professionisti con casella di posta certficata sul sito dell’Ordine appunto ma anche su Visura.it sono avvisati: il loro nome utente e la password associata al profilo “sicuro” è in chiaro su specifici siti truffaldini da diverse ore, dopo una specifica ed enensima azione di Anonymus. Vediamoci chiaro sulla ...

Daniele Adani - dopo la lite con Allegri lascia Sky Sport per Dazn con Diletta Leotta : ma era un Attacco hacker : Daniele Adani pronto a lasciare Sky Sport: è l’indiscrezione trapelata qualche ora fa sul sito CalcioNapoli24.it, secondo cui per l’opinionista televisivo sarebbe pronto un contratto con Dazn, la piattaforma che detiene i diritti di alcune partite della Serie A dove è già approdata Diletta Leotta. In realtà però, la notizia non è vera ma è il frutto di un attacco hacker ai danni del sito: “Per fortuna per Lele la news non è ...

Anonymous - Attacco hacker alle mail di 30mila avvocati romani. C'è anche la Raggi : attacco di Anonymous Italia alla posta elettronica certificata di 30.000 avvocati iscritti all'Ordine di Roma. Tra i dati diffusi ci sono anche le mail della sindaca della Capitale, Virginia Raggi . ...