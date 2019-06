Attacco a petroliere nel Golfo dell’Oman - tensione Iran-Usa : “Accuse infondate” : Due petroliere, una norvegese e una giapponese, giovedì mattina sono state attaccate nel Golfo dell'Oman e soccorse da navi militari di Usa e Iran. Il segretario di stato Usa Mike Pompeo ha accusato l'Iran per l'Attacco. Iran che ha risposto negando ogni responsabilità e respingendo categoricamente le affermazioni degli Usa.Continua a leggere

Attacco a petroliere - l'armatore : «Oggetti volanti - poi l'esplosione» : Usa : ecco video che incastra Iran : Il giallo dell'Attacco alle petroliere nel golfo dell'Oman si infittisce. l'armatore giapponese proprietario della petroliera Kokuka Courageous, attaccata nel Golfo dell'Oman, e...

OMAN - Attacco A PETROLIERE/ Chi ha interesse a sgambettare il Giappone? : Ieri due PETROLIERE sono state attaccate nel golfo di OMAN. Gli Usa accusano l'Iran. Ma il calcolo delle convenienze potrebbe condurre anche in Asia

Due petroliere sotto Attacco nel Golfo dell'Oman - è giallo. Gli Usa : «Iran responsabile» : Nel giorno chiave della missione giapponese per riaprire il dialogo tra Iran e Stati Uniti, la tensione nel Golfo è tornata a infuocarsi. Mentre il primo ministro Shinzo Abe sedeva a...

Il Golfo è una polveriera - petroliere sotto Attacco. Riunione urgente del Consiglio Onu : La miccia di un conflitto dalle proporzioni ancora non chiare, ma di certo ben piu' grandi di quelli oggi attuali e disperse in Medio oriente, e' stata accesa oggi, quando al largo dell'Oman, tra gli Emirati arabi e l'Iran, due petroliere sono state "attaccate" da attori finora ignoti, che non avrebbero esitato usare "siluri" per trasformare il Golfo da crocevia geopolitico e economico in una polveriera. Due petroliere - la Altair, battente ...

Golfo dell’Oman - esplosioni su due petroliere : ipotesi di un Attacco : Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto. Le imbarcazioni sono in fiamme mentre la quinta flotta della Marina Usa ha prestato soccorso agli equipaggi. Le navi trasportavano etanolo e metanolo verso Taiwan e Singapore

Attacco con siluri a petroliere nel golfo di Oman : Almeno una delle due petroliere attaccate oggi nel golfo di Oman sarebbe stata "colpita da un siluro": lo riporta il quotidiano britannico Telegraph

Petroliere in fiamme nel Golfo dell’Oman Il giallo dell’Attacco Foto|Video|Mappa : Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto. Le imbarcazioni sono in fiamme mentre la quinta flotta della Marina Usa ha prestato soccorso agli equipaggi. Le navi trasportavano etanolo e metanolo verso Taiwan e Singapore

Golfo Oman - Attacco a due petroliere : 13.11 Il ministro del Commercio giapponese ha annunciato che "due petroliere nel Golfo di Oman sono state attaccate, vicino allo Stretto di Hormuz". Trasportavano carichi "collegati al Giappone". Secondo l'agenzia di stampa iraniana Irna, una delle petroliere sarebbe affondata. Ma la Frontline, proprietaria del cargo,smentisce. Le navi hanno preso fuoco e gli equipaggi sono stati evacuati. Una delle due sarebbe stata "colpita da un siluro", ...

Petroliere in fiamme nel Golfo dell’Oman L’ipotesi di un Attacco con siluri|Foto : Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto. Le imbarcazioni sono in fiamme mentre la quinta flotta della Marina Usa ha prestato soccorso agli equipaggi