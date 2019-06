Astronomia | scoperto cloruro di sodio su Europa | luna di Giove

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Su, il quarto satellite naturale di, si nasconde un ingrediente a noi molto familiare: il sale da tavola, quello che utilizziamo per condire i nostri piatti. Utilizzando un’analisi spettrale nella luce visibile – spiega Global Science – un team di scienziati del Caltech e del Jet Propulsion Laboratory della Nasa hache il colore giallo di alcune aree della superficie gioviana è in realtàdi, che è anche la principale componente del sale marino. Questo risultato inaspettato, pubblicato su Science Advances, suggerisce che la subsuperficie salata dell’oceano dipotrebbe essere chimicamente molto più simile agli oceani terrestri di quanto si pensasse. “Prima si credeva che tutta la spettroscopia interessante fosse quella dell’infrarosso, perché è in questa banda che sono visibili la maggior parte delle molecole importanti per gli ...

