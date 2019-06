Ascolti TV | Giovedì 13 giugno 2019

Ascolti tv giovedì 13 giugno - All Together Now alla prova di Don Matteo : Ascolti Tv giovedì 13 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Don Matteo – Rai 1 – milioni e %All Together Now – Canale 5 – milioni e %La Trattativa – Rai 2 – milioni e %47 Ronin – Italia 1 – milioni e %Piazzapulita – La7 – milioni e %Diritto e Rovescio – Rete 4 – mila e %Il diario di Anna – Rai 3 – mila e %2012 – Tv8 – mila e ...

Ascolti TV | Giovedì 6 giugno 2019. I Music Awards non migliorano (16.2%). All Together Now 12.8% - la Nations League 8.4% : Vanessa Incontrada e Carlo Conti Su Rai1 la seconda ed ultima puntata dei Music Awards ha conquistato 3.157.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.245.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 Morte sulla Scogliera ha interessato 1.422.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 The Departed – Il Bene e il Male ha catturato l’attenzione di 905.000 ...

Ascolti tv giovedì 6 giugno 2019 : Il calcio internazionale dà un po' di brio a un giovedì non partiolarmente brillante. Prime Time Su Rai 1 Seat Music Awards, seconda serata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Morte sulla scogliera ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Olanda - Inghilterra, semifinale di UEFA Nations League, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 All Togheter Now, quarta puntata, ha ...

Ascolti TV | Giovedì 6 giugno 2019. I Music Awards chiudono al 16.2%. All Together Now 12.8% - la Nations League 8.4% : Vanessa Incontrada e Carlo Conti Su Rai1 la seconda ed ultima puntata dei Music Awards ha conquistato 3.157.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.245.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 Morte sulla Scogliera ha interessato 1.422.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 The Departed – Il Bene e il Male ha catturato l’attenzione di 905.000 ...

Ascolti TV | Giovedì 6 giugno 2019 : Vanessa Incontrada e Carlo Conti Su Rai1 la seconda ed ultima puntata dei Music Awards ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Alla Together Now ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Morte sulla Scogliera ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 The dEparted – Il Bene e il Male ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 la semifinale di ...

Ascolti tv Giovedì 6 giugno - Music Awards contro All Together Now : Ascolti Tv Giovedì 6 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Seat Music Awards – Rai 1 – milioni e %All Together Now – Canale 5 – milioni e %The Departed – Italia 1 – milioni e %Olanda Inghilterra Nations League – Rai 3 – milioni e %Morte sulla scogliera – Rai 2 – milioni e %Diritto e Rovescio – Rete 4 – mila e %Piazzapulita – Rete 4 – mila ...

TeleVideoBlog gli Ascolti di giovedì 30 maggio 1991 : le soap al top! : TvBlog apre un altra finestra sulla storia della televisione. Dopo Oggi nel passato, la rubrica giornaliera inaugurata lo scorso ottobre con l'obiettivo di ripercorrere i ricordi della tv che fu, nasce TeleVideoBlog. Cosa è TeleVideoBlog? Lo dice il titolo stesso, riprendiamo in mano un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo ...

Ascolti tv - dati Auditel di giovedì 30 maggio : vince Il giudice meschino con 4.4 milioni : Il film-tv interpretato da Luca Zingaretti e Luisa Ranieri ‘Il giudice meschino‘ su Rai1 vince il prime time del 30 maggio con 4.488.000 telespettatori (22,4% di share). Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio, a distanza, per Canale 5 con ‘All Together Now‘ che ha totalizzato 2.398.000 telespettatori e uno share del 13,86%. Terzo posto per ‘The Voice of Italy’, il talent musicale in onda su Rai2 ...

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2019. Vince Il Giudice Meschino (22.4%) - All Together Now 13.9% - The Voice 7.5% - Piazza Pulita 6.5% : Michelle Hunziker Nella serata di ieri, Giovedì 31 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Giudice Meschino ha conquistato 4.488.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 alle 0.50 – la terza puntata di All Together Now ha raccolto davanti al video 2.398.000 spettatori pari al 13.9% di share (After Show: 852.000 – 13.5%). Su Rai2 la semifinale di The Voice ha interessato 1.385.000 spettatori pari al ...

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2019. Vince Il Giudice Meschino (22.4%) - All Together Now 13.9% - The Voice 7.5% : Michelle Hunziker Nella serata di ieri, Giovedì 31 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Giudice Meschino ha conquistato 4.488.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale 5 la terza puntata di All Together Now ha raccolto davanti al video 2.398.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 la semifinale di The Voice ha interessato 1.385.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Italia 1 Lethal Weapon ha intrattenuto .000 spettatori ...

Ascolti tv giovedì 30 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film tv Il giudice meschino ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 The Voice of Italy, semifinale, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Cittadella - Verona, finale di andata dei PlayOff di Serie B, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 All Togheter Now, seconda puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Lethal Weapon, in prima tv, ha ...

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2019 : Michelle Hunziker Nella serata di ieri, Giovedì 31 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Giudice Meschino ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la terza puntata di All Together Now ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la semifinale di The Voice ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Lethal Weapon ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 il playoff di ...

Ascolti TV | Social Auditel 30 maggio 2019 : The Voice super social anche di giovedì con oltre 120.000 Tweet : social Auditel 30 maggio 2019: The Voice vince la battaglia social contro All Together Now, Piazza Pulita supera Dritto e Rovescio nei trending topics Doppio appuntamento per The Voice of Italy e doppia vittoria anche nel giovedì sera. Il talent condotto da Simona Ventura ha registrato al termine della messa ...

Ascolti TV | Giovedì 23 maggio 2019. Montalbano 22.9% - All Together Now 15.3% : Luca Zingaretti e Sonia Bergamasco Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di Fango ha conquistato 5.039.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.759.000 spettatori pari al 15.3% di share (All Together Now After Show 1.264.000 – 17.7%). Su Rai2 Passengers ha interessato 1.309.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 King Arthur – Il Potere della Spada ...