Artrite psoriasica | la terapia non aumenta il rischio cancro

(Di venerdì 14 giugno 2019) I pazienti che vengono sottoposti acon farmaci TNF (inibitori del fattore di necrosi tumorale) per il trattamento dell’non vedonore ildi. Questa è la principale conclusione di uno studio presentato nel corso di Eular 2019, il Congresso Europeo di Dermatologia in corso a Madrid fino alla giornata di domani. Lo studio, realizzato da un team di ricercatori attivi presso l’ospedale universitario danese della città di Aalborg, ha preso in esame la situazione di 8000 pazienti. Si parla di un campione caratterizzatizzato esclusivamente da persone affette dae trattate confarmacologica a base di TNF. I risultati su questi pazienti non hanno palesato alcun aumento deldi(lo studio ha preso in considerazione diverse tipologia di tumori). Anche se nel corso della ricerca è stato evidenziato ...

