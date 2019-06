Arriva il contratto a espansione' Scivolo' volontario di cinque anni

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Maggio : I leghisti sperano di Arrivare al 30% così da ridiscutere i punti del contratto di governo con l’alleato a Cinque Stelle : Lobby&affari Trivelle, la Lega ci riprova con il segnale ai petrolieri Favori – Bloccato il tentativo di far saltare la moratoria siglata col M5S, ma la guerra è solo rimandata. Le rassicurazioni di Giorgetti ai colossi di Luisiana Gaita Le corna della sinistra di Marco Travaglio Per dire come siamo ridotti, sui social e dunque sui giornaloni impazza un appassionante dibattito sul seguente tema: la sinistra (con la s ...