Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 giugno | Blanca lascia Diego | il piano

Il Segreto - Anticipazioni puntate italiane : Isaac Guerrero geloso della Laguna : Le anticipazioni de Il Segreto riservano entusiasmanti novità. Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, Elsa Laguna , interpretata dall'attrice Alejandra Meco, vorrà cancellare definitivamente i suoi sentimenti verso Isaac Guerrero e desidererà iniziare una nuova vita. Per tale ragione Elsa deciderà di proseguire la conoscenza con il dottor Alvaro Fernandez, il nuovo medico arrivato da poco in paese. Nel frattempo Isaac noterà che tra i ...

Una Vita Anticipazioni : DIEGO e BLANCA cercano MOISES - ma SAMUEL… : Svolta a Una Vita nella storyline legata al rapimento del piccolo MOISES : se avete letto i nostri precedenti post sull’argomento, sapete infatti già che DIEGO Alday (Ruben De Eguia), ad un certo punto, crederà alla versione dell’amata BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) e si convincerà del fatto che quest’ultima abbia partorito un maschietto (e non una femminuccia nata morta). Questa scoperta, come facilmente prevedibile, ...

Una vita - Anticipazioni al 22 giugno : Arturo aiuta Esteban : Una vita , la popolare soap spagnola porrà l'attenzione sulla misteriosa scomparsa del figlio di Blanca e su un giovane di nome Esteban . Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 17 al 22 giugno , rivelano che Arturo Valverde inizialmente contrario, darà il suo benestare ad aiuta re Esteban a far rientrare un giovane soldato dalle Filippine mentre Blanca sarà sempre più convinta che suo figlio sia ancora vivo, ma tutti penseranno che stia ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 13 e venerdì 14 giugno 2019 : anticipazioni puntata 745 di Una VITA di giovedì 13 e venerdì 14 giugno 2019: Blanca se la prende con Ursula e la accusa di aver rapito il piccolo Moises, sostituendolo poi con una bambina nata morta. La Dicenta appare sinceramente turbata e non accetta di essere accusata per una cosa del genere… Alla “Deliciosa”, di fronte a tutti gli inVITAti, Arturo chiede a Silvia di sposarlo… Un misterioso ragazzo arriva in ...