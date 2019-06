Allerta Meteo | nuovo avviso della Protezione Civile | ancora maltempo nel Nord Ovest

Allerta Meteo Milano : il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Un avviso di criticita’ ordinaria (codice giallo) per rischio temporali forti e’ stato emesso dal Centro Meteo regionale a decorrere dalle ore 16 di oggi, venerdi’ 14 giugno. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione – ricorda Palazzo Marino in una nota – consiste nel ...

Allerta Meteo Estofex - altra violenta sfuriata di maltempo al Nord/Ovest nel weekend : allarme grandine - forte vento e nubifragi - a rischio anche l’Appennino Centrale : Allerta Meteo – Dopo la terribile settimana vissuta al Nord a causa del forte maltempo, non è ancora finita per le nostre regioni settentrionali. Nelle prossime ore, infatti, saranno possibili altri fenomeni di forte intensità al Nord-Ovest, mentre domani anche alcune aree del Centro saranno colpite dal maltempo. A questo proposito, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, oggi, venerdì 14 giugno, un ...

Allerta Meteo Sardegna : domani rialzo delle temperature - massime oltre i +37°C : “La Sardegna sarà interessata da un generale aumento delle temperature, sia nei valori massimi che in quelli minimi. I valori termici massimi verranno raggiunti domani soprattutto sui settori centro-occidentali e nord-occidentali dove si supereranno i 37 gradi. Nella giornata di sabato 15 giugno le temperature diminuiranno nuovamente riavvicinandosi alla media climatica del periodo“: lo rende noto il Centro funzionale decentrato di ...

Meteo - ondata caldo al centro-sud/ Weekend fino a 43° : Allerta grandine Lombardia : ondata di caldo al centro-sud con picchi sui 43°: bel Meteo nel Weekend in tutta Italia. allerta grandine ed esondazioni in Lombardia tra oggi e domani

Allerta Meteo Veneto : domani rimane lo stato di attenzione nei bacini idrografici : In Veneto, nella giornata di oggi – come comunica l’Arpav – saranno ancora, a tratti, probabili piogge da locali a sparse sulle zone pedemontane, montane e della pianura centrosettentrionale, mentre domani, giovedì 13 giugno, è prevista una generale assenza di precipitazioni. Le precipitazioni delle ultime ore insieme al disgelo hanno causato, in particolare, un incremento dei livelli idrometrici del fiume Adige che rimarranno sostenuti ...

Allerta Meteo Lombardia : danni e fiumi esondati - le previsioni per città : Allerta meteo Lombardia: danni e fiumi esondati, le previsioni per città Maltempo in Lombardia mentre nel resto del paese si raggiungono temperature estive: scatta l’Allerta per l’esondazione del Lago di Como a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Pericolo frane in provincia di Sondrio. Allerta meteo Lombardia: esondato il Lago di Como La situazione del Lago di Como è sotto osservazione dalla settimana scorsa: il livello ...

Allerta Meteo Estofex - nuovo avviso per il Nord Italia : rischio di grandine molto grande - nubifragi e forti raffiche di vento : Allerta Meteo – Continua la minaccia maltempo al Nord Italia dopo i violenti temporali di ieri che hanno portato forti grandinate dalla Lombardia all’Emilia Romagna e fino in Slovenia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette nuovi avvisi, non solo per le nostre regioni settentrionali ma anche per quegli stati dell’Europa centrale che già hanno sofferto eventi estremi in questa settimana, in primis la Germania, teatro di grandine ...

Palermo : ondata di calore con massima 35 gradi - Allerta Meteo arancione : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Prevista per oggi e domani una nuova ondata di calore a Palermo. Il livello di allerta salirà al livello 2 (arancione), che prevede temperature elevate e condizioni meteorologiche "che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei so

Meteo - domani Allerta arancione diramata da Ministero della Salute : Continua il caldo torrido in Sicilia. Nel Palermitano oggi si sono registrate temperature leggermente più fresche rispetto ai giorni scorsi. domani però arriverà un’altra ondata di caldo africano tanto che il Ministero della Salute ha emanato per il capoluogo un bollettino di allerta arancione, cioè di livello 2. A rischio secondo gli esperti saranno le persone più deboli, come bambini, anziani e cardiopatici. Per cui il Ministero ...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : ancora forti temporali - criticità “gialla” : In Valle d’Aosta prosegue l’Allerta Meteo per temporali forti e diffusi e criticità idrogeologica. Secondo il bollettino del Centro funzionale regionale, “i temporali sono ancora previsti dal pomeriggio odierno fino alla prima parte di domani e potrebbero innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per temporali e possibili frane : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un bollettino di aggiornamento che conferma lo “stato di attenzione” dalle 14 di oggi fino alle ore 8 di giovedì 13 giugno per il possibile verificarsi di rovesci o temporali, localmente anche intensi, che potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore in tutto il territorio regionale. L’instabilità creata in Veneto dall’ampia circolazione ...

Allerta Meteo Estofex - Nord Italia nella morsa del maltempo : grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forti raffiche di vento : Allerta Meteo – Continua l’emergenza maltempo sull’Europa Centrale e sul Nord Italia, già colpiti nelle score ore da fenomeni intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso altri avvisi per la giornata odierna. In particolare, Allerta di livello 1 per il Nord Italia, l’Austria meridionale e la Slovenia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 1 per la Danimarca orientale e la Svezia ...

Meteo : Allerta temporali e grandinate al nord - caldo sempre più intenso al sud : Continua la fase di caldo africano che da alcuni giorni sta interessando l'Italia regalandoci giornate dal sapore tipicamente estivo. In queste ore però una fase di alta instabilità interessa le aree montuose del nordovest e del Trentino, con rovesci, temporali e grandinate che in alcuni casi si spingeranno fino in pianura.

Allerta Meteo Lombardia : criticità arancione su laghi - pianura e prealpi occidentali : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, a causa dei forti temporali previsti nelle prossime ore, con fenomeni anche di grande intensita’, in particolare nelle zone alpine e prealpine, ha emesso un avviso di criticita’ moderata e localizzata (codice arancione) fino a domani, martedi’ 11 giugno. Fenomeni ...