Alla scoperta della pole dance

Torvaianica - due corpi carbonizzati ritrovati in auto. L'Allarme dei residenti : «C'è fumo nero». Poi la scoperta : Mistero a Torvaianica, sul litorale romano. Questa mattina, due corpi carbonizzati, non ancora identificati, sono stati rinvenuti in un'auto in Via San Pancrazio, in località...

Scoperta un’alleata dei tumori che dà il via Alla malattia : il cancro potrebbe essere colpito sul nascere : Un gruppo di scienziati del Laboratorio di Scienze Mediche dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, guidati dalla biologa molecolare Debora Angeloni, hanno scovato un nuovo elemento che promette di essere fondamentale per comprendere lo sviluppo dei tumori solidi, ovvero quelli più diffusi. La ricerca portata a termine permetterà così di aggredire il tumore fin dalla sua formazione, ma solo in ...

Targa estera e multe non pagate con leasing estero - scoperta una fAlla : Targa estera e multe non pagate con leasing estero, scoperta una falla Fatta la legge trovata l’inganno, si dice. E, più o meno, è (quasi) sempre così. Vale anche per il decreto sicurezza, quello che mise alla porta i furbetti della Targa estera, che sembravano pertanto essere stati fatti fuori lo scorso dicembre. Alla fine non è così, perché c’è una falla nel decreto sicurezza che potrebbe consentire ai truffatori di ricominciare a fare ...

Calabria Alla scoperta della biodiversità : il 15 Giugno alla ricerca di specie aliene nel Parco Nazionale dell’Aspromonte : Un bioblitz nel Parco Nazionale dell’Aspromonte,una esperienza che vedrà i partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul campo di specie aliene che minacciano la biodiversità dell’area protetta. Bioblitz,ovvero blitz per la biodiversità, cioè un’incursione a difesa degli habitat naturali dall’invasione delle specie aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno aumentando in modo esponenziale la loro presenza in Europa, arrecando ...

Golf - US Open 2019 : il percorso e le 18 buche ai raggi X. Alla scoperta del leggendario Pebble Beach Golf Links : Se c’è un percorso di tutto l’universo del Golf che viene in mente subito dopo St. Andrews per fama, tra i candidati principali, se non il maggiore, ce n’è senza dubbio uno in California. Il suo nome è Pebble Beach Golf Links, ed è per la sesta volta sede dello US Open. Andiamo a scoprire tutte le 18 buche che affronteranno tutti i big nel terzo Major dell’anno, oltre a Francesco Molinari e Renato Paratore. Buca 1 (Par 4, ...

Sud America - tre viaggi straordinari Alla scoperta degli ultimi : Tra le ultime uscite di Edicola – una casa editrice che vive e pubblica tra Italia e Cile (ma guarda a tutto il Sud America) con l’intento di costruire un ponte di libri e cultura, uno dei marchi più coraggiosi, interessanti e puri del panorama indipendente cartaceo – sono apparsi tre titoli straordinari. Tre vere e proprie perle che hanno in comune la bellezza della sintesi e la forza evocativa dell’attualità intima ...

Assassin’s Creed Odyssey : Alla scoperta dell’Antica Grecia con il DISCOVERY TOUR : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato che DISCOVERY TOUR: Antica Grecia sarà disponibile per l’inizio dell’autunno 2019. DISCOVERY TOUR: Antica Grecia è una modalità educativa che consente di scoprire ed esplorare il mondo di Assassin’s Creed Odyssey senza i conflitti e le limitazioni della normale esperienza di gioco. Tale modalità sarà ...

Alla scoperta del "gameplay rivoluzionario" di Watch Dogs Legion : In occasione dell'Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato che Watch Dogs Legion, il nuovo titolo del noto franchise di Watch Dogs, sarà disponibile in tutto il mondo dal 6 marzo 2020 per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One. Watch Dogs Legion sarà lanciato anche per la piattaforma di gioco di nuova generazione Stadia.Dopo un annuncio col botto e con un gameplay spettacolare durante la conferenza E3 ...

Alla scoperta del portiere del futuro - il pararigori Alessandro Plizzari : “non continuate con questa storia…” : Alla scoperta del portiere del futuro: Plizzari. L’estremo difensore sta trascinando l’Italia Under 20 con grandi prestazioni, già due infatti i calci di rigore parati, attesa grande attesa per la semifinale contro l’Ucraina. Il portiere si racconta in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, interessanti indicazioni. «Non continuate con questa storia del pararigori, dai», risponde quasi ...

Una visita narrata Alla scoperta delle sculture di Antonio Canova : «Non saprei esprimere quanto sia bello!» Chiosava così Antonio Canova, nel 1780, dopo aver visto nel Museo di Portici il “Mercurio seduto”, scultura in bronzo recuperata dai Borbone durante lo scavo della Villa dei Papiri di Ercolano. Chissà quanto sarebbe piaciuto, all’artista neoclassico, vederla in mostra accanto ai suoi capolavori. “Canova e l’antico”, la mostra presente al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, mette proprio in relazione ...

Ghost Town : Alla scoperta del vecchio borgo di Roghudi : Il vecchio borgo di Roghudi, abitato sin dall’anno mille e caratterizzato da una lingua tutta sua, fu dichiarato totalmente inagibile a seguito di due fortissime alluvioni nel 1971 e nel 1973. Attaccato ad uno sperone dell’Aspromonte, Roghudi non è mai stato dimenticato del tutto dai suoi vecchi abitanti. L’attore e fotografo Sandro Giordano, attraverso i panorami e le leggende dell’Aspromonte, ci conduce alla scoperta di Roghudi e della sua ...

VACANZE IN CALABRIA/ Da Tropea Alla scoperta delle '7 perle' delle Eolie : Da Tropea all'arcipelago con i suoi scorci indimenticabili una visita è d'obbligo. Buon punto di partenza è il BV Kalafiorita Resort a Marina di Zambrone

Grazie al codice a barre del Dna Alla scoperta di 2 milioni di specie : Identificare due milioni di specie finora sconosciute utilizzando il ‘codice a barre’ del Dna: è l’obiettivo del progetto internazionale Bioscan, da 180 milioni di dollari, guidato dall’università canadese di Guelph, con Paul Hebert, e che si avvale di una tecnologia italiana. E’ un esempio della nuova era in cui sta entrando la biologia. Il codice a barre del Dna permette di identificare una nuova specie in poche ...

Sabato è il Tintarella Day - Alla scoperta della dieta che abbronza : Dopo un lungo periodo di attesa con il caldo arriva il #Tintarelladay per prepararsi in modo naturale all’estate con il sospirato colore ambrato della pelle. L’iniziativa è della Coldiretti che Sabato 8 giugno 2019 dalle ore 9,30 offre la possibilità di scoprire la dieta che abbronza nei principali mercati di Campagna Amica in tutta Italia a partire da quello della Capitale al Circo Massimo in via San Teodoro 74. Il #Tintarelladay dopo un maggio ...