Alitalia | un altro mese per evitare il crac E Salvini «scarica» Lotito

Alitalia : in mancanza di concretezza il governo prende altro tempo : Proproga di un mese e mezzo. 'Solo un modo per spostare il problema' commenta la Cgil. Toninelli: 'Il crollo del Ponte Morandi e il salvataggio della compagnia aerea con Fs sono due vicende separate'

Alitalia : si sfila Autostrade. Castellucci : 'non possiamo aprire altro fronte' : "Abbiamo tanti fronti aperti al momento che non possiamo pensare di impegnarci su un altro fronte così complesso come Alitalia". Dopo giorni di proroga delle proroghe l'ad di Atlantia, Giovanni ...

Alitalia - le Fs chiedono altro tempo per presentare offerta : Roma, 29 apr., askanews, - Le Fs sono chiedono una proroga ai commissari straordinari dell'Alitalia per presentare un'offerta vincolante per la compagnia. I temini scadono infatti domani, mentre la ...

Alitalia - le Fs chiedono altro tempo per presentare offerta : La scelta degli investitori appare sempre più come una scelta politica, da cui ci aspettiamo la scelta industriale, cioè un piano di rilancio della compagnia con il cronoprogramma degli investimenti ...