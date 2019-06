Alitalia | nuova proroga per evitare il crac

ilgiornale

(Di venerdì 14 giugno 2019) Luca Sablone Messa in pratica la prevedibile decisione del Mise. Intanto Salvini boccia Lotito: "Si occupa di far giocare dei ragazzi a pallone, li vedo due mondi abbastanza lontani" Ci sarà tempo fino al 15 luglio per presentare l'offerta vincolante perda parte di Ferrovie dello Stato. È questa la decisione intrapresa dal Mise: lo slittamento - fanno sapere fonti vicine al dossier - sarebbe dovuto al recente interesse mostrato da alcuni partner potenziali tra cui compagnie aeree e fondi di investimento. Il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha comunque convocato i sindacati per mercoledì 3 luglio alle ore 15:00. Lotito scaricato L'ipotesi Lotito è stata nettamente bocciata da Matteo Salvini: "Qui si sta parlando di un'azienda che ha 11 mila dipendenti, che ha un potenziale partner americano con decine di miliardi di euro di fatturato e che si occupa ...

fattoquotidiano : Alitalia, nuova proroga fino al 15 luglio del termine per l’offerta vincolante. Salvini su ipotesi Lotito: “Mondo l… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Alitalia, nuova proroga fino al 15 luglio del termine per l’offerta vincolante. Salvini su ipotesi Lotito: “Mondo lont… - CiceroM5S : RT @fattoquotidiano: Alitalia, nuova proroga fino al 15 luglio del termine per l’offerta vincolante. Salvini su ipotesi Lotito: “Mondo lont… -