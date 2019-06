Alitalia | nuova proroga fino al 15 luglio del termine per l’offerta vincolante Salvini

Alitalia - a due anni da commissariamento ancora nessuna soluzione. Governo verso una nuova proroga della scadenza : Due anni di attesa. Ma ancora non c’è una soluzione al caso Alitalia , finita in amministrazione straordinaria nel maggio 2017. Le Ferrovie dello Stato, candidate al salvataggio del vettore, hanno chiesto ai commissari e al Governo una nuova proroga rispetto alla scadenza dello scorso 30 aprile. Così probabilmente, la formalizzazione di un’offerta definitiva per il salvataggio dell’ex compagnia di bandiera non arriverà prima ...

Il Mef si prepara a diventare socio della Nuova Alitalia : Milano. C'è anche la norma che prevede l'ingresso del Mef in Alitalia nel decreto crescita approvato stanotte da un consiglio dei ministri che ha visto in forte contrapposizione le due forze alleate di governo, Lega e M5S. Dalle prime notizie emerge, infatti, che nel testo del decreto sono state def

Dl crescita - tetto per indennizzi banche portato a 200mila euro - via libera al Mef nella nuova Alitalia : E ancora, aggiunge: 'Abbiamo previsto significativi interventi per l'ambiente, come il potenziamento del bonus per la riqualificazione energetica degli edifici e gli incentivi all'economia circolare, ...