Alitalia | nuova proroga al 15 luglio per l' offerta di FS

Alitalia - nuova proroga per evitare il crac : Luca Sablone Messa in pratica la prevedibile decisione del Mise. Intanto Salvini boccia Lotito: "Si occupa di far giocare dei ragazzi a pallone, li vedo due mondi abbastanza lontani" Ci sarà tempo fino al 15 luglio per presentare l'offerta vincolante per Alitalia da parte di Ferrovie dello Stato. È questa la decisione intrapresa dal Mise: lo slittamento - fanno sapere fonti vicine al dossier - sarebbe dovuto al recente interesse ...

Alitalia - nuova proroga fino al 15 luglio del termine per l’offerta vincolante. Salvini su ipotesi Lotito : “Mondo lontano” : La politica prova ad accelerare e al tempo stesso prende tempo. In ballo c’è una partita importante: il futuro di Alitalia e dei suoi 11mila dipendenti. “Situazione che va affrontata e risolta nell’immediato” ha detto il vicepremier Matteo Salvini, con una presa di posizione che sembra un tentativo di pressing nei confronti del ministero dello Sviluppo economico retto da Luigi Di Maio: il segretario della Lega vuole stringere i ...

Alitalia - a due anni da commissariamento ancora nessuna soluzione. Governo verso una nuova proroga della scadenza : Due anni di attesa. Ma ancora non c’è una soluzione al caso Alitalia, finita in amministrazione straordinaria nel maggio 2017. Le Ferrovie dello Stato, candidate al salvataggio del vettore, hanno chiesto ai commissari e al Governo una nuova proroga rispetto alla scadenza dello scorso 30 aprile. Così probabilmente, la formalizzazione di un’offerta definitiva per il salvataggio dell’ex compagnia di bandiera non arriverà prima ...

Il Mef si prepara a diventare socio della Nuova Alitalia : Milano. C'è anche la norma che prevede l'ingresso del Mef in Alitalia nel decreto crescita approvato stanotte da un consiglio dei ministri che ha visto in forte contrapposizione le due forze alleate di governo, Lega e M5S. Dalle prime notizie emerge, infatti, che nel testo del decreto sono state def

Dl crescita - tetto per indennizzi banche portato a 200mila euro - via libera al Mef nella nuova Alitalia : E ancora, aggiunge: 'Abbiamo previsto significativi interventi per l'ambiente, come il potenziamento del bonus per la riqualificazione energetica degli edifici e gli incentivi all'economia circolare, ...

Settimana decisiva per la nuova Alitalia : ... data di convocazione del Consiglio dei Ministri chiamato a discutere il DL sulla Crescita nelle cui voci figura anche il via libera alla partecipazione del Ministero Economia e Finanze nella newco. ...

