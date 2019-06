Alcuni smartphone Huawei potrebbero avere Android Q

agi

(Di venerdì 14 giugno 2019) La lettera chiave è Q. Anonima, per quanto un po' curiosa, ma fondamentale per quanti stanno seguendo con ansia gli sviluppi della guerra che oppone la Casa Bianca a. Con, nel mezzo, il bando imposto a Google (e da Google) per quanto riguarda l'utilizzo del sistema operativo Android suglidel colosso cinese. Dopo aver dato bizzarri nomi di dolciumi alle varie versioni del suo sistema operativo (dal Cupcake del 2009 al Pie del 2018), Google sta mettendo a punto Q, quello, per intenderci, che dovrebbe girare anche suglipieghevoli (quando saranno finalmente pronti per il battesimo del mercato) e che è vissuto come uno spartiacque nel futuro di: se i prossimi modelli non funzioneranno con quello, allora probabilmente avranno Ark, come è stata battezzata la versione 'occidentale' del sistema operativo al quale la casa cinese si è messa ...

