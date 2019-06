Aiuti alle famiglie | dai sussidi economici ai congedi parentali lunghi | ecco come

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Bonus bebè, assegni per gli asili nido e sconti fiscali per chi ha figli o familiari a carico. Sono diversi gligià previsti dalla legislazione italiana. Una serie diche il vicepremier Luigi Di Maio punta ancora a semplificare e implementare con le risorse risparmiate rispetto a quelle previste per il reddito di cittadinanza, nonostante da più parti si chieda di non spendere quei soldi per ridurre il deficit. I modelli a cui ispirarsi in Europa sono molti. Da quello francese, che prevede fino a 2.200 euro l’anno per chi ha bimbi piccoli, a quello tedesco, che con il Kindergeld riconosce un sostegno economico per tutti i figli. Le deduzioni fiscali,ricorda un rapporto di Yoopies, piattaforma per l’accesso ai servizi di assistenza all’infanzia, sono l’unico strumento comune a tutti gli Stati membri, anche se con notevoli variazioni da ...

