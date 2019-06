Accordo tra Juve e Chelsea per Sarri Si attende l’annuncio 

Radio Radicale - tutti d’Accordo tranne il M5S : approvato il finanziamento da 3 milioni : È passato, nelle commissioni Bilancio e Finanze, l'emendamento al dl crescita del Partito Democratico per salvare Radio Radicale. Hanno votato a favore tutti i partiti tranne il Movimento 5 Stelle. Esulta il deputato dem Roberto Giachetti: "Anche se con un contributo inferiore alle necessità, per ora la Radio è salva".Continua a leggere

Sicilia : musei aperti nei festivi - siglato Accordo preliminare tra Regione e sindacati : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - E' stato firmato questa mattina l’accordo preliminare tra il Dipartimento regionale dei Beni culturali e le organizzazioni sindacali per l’apertura durante i festivi dei siti museali della Regione Siciliana. "Un risultato a cui lavoriamo da tempo e con grande impegno p

Scuola - precariato ultime notizie : siglato Accordo Bussetti-sindacati su Pas e fase transitoria : I sindacati FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda-Unams hanno annunciato, attraverso la pubblicazione di un comunicato congiunto, la sottoscrizione di un’intesa con il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in merito alla questione riguardante il reclutamento dei precari e l’accesso a un percorso abilitante speciale. precariato, firmata intesa Miur-sindacati su PAS e fase ...

Un Accordo industriale non onorato dai due contraenti : Whirlpool e Governo : C’è un accordo industriale, che in modo irresponsabile non è stato onorato, da entrambi i suoi contraenti: Governo e Whirlpool. È il patto siglato al Mise il 25 ottobre 2018, con cui la società americana con sede in Italia si è impegnata a investire 250 milioni nel prossimo triennio, di cui 17 da destinare a Napoli, rilanciando nuove produzioni e conservando la base occupazionale degli stabilimenti ...

Gennarelli (Radio Sportiva) : Accordo Guardiola-Juve c’è da tempo - ma il City si è messo di traverso : Nel lunedì che da tutti è stato definito il #SarriDay Federico Gennarelli, giornalista di Radio Sportiva è tornato a parlare di Guardiola. Una pista che oramai sembra per moltissimi superata dal momento che si attenderebbe solo il via libera del Chelsea per chiudere l’affare Sarri alla Juve. Con due tweet il giornalista invece parla di possibili sorprese ancora nascoste dalla Juve. Parla della sue fonti che con sicurezza confermano che il ...

Accordo Eni-Maire Tecnimont per trasformare i rifiuti non riciclabili in idrogeno e metanolo : trasformare i rifiuti in nuova energia, idrogeno e metanolo. È l’obiettivo congiunto di Eni e Maire Tecnimont (attraverso la propria controllata per la chimica verde NextChem), che hanno sottoscritto un Accordo di partnership per lo studio e realizzazione di una tecnologia di conversione, tramite gassificazione ad alta temperatura e a bassissimo impatto ambientale, di rifiuti solidi urbani e plastiche non riciclabili per la produzione idrogeno e ...

Trapani - i migranti assolti per legittima difesa fanno storia. E l’Accordo con la Libia non vale più : Altro che tabaccaio che spara al ladro per evitare che gli rubi qualcosa. Tutti i migranti in fuga dalla Libia potrebbero legittimamente ribellarsi, per legittima difesa, agli equipaggi che cercano di riportarli nelle mani della Guardia Costiera libica. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza del giudice Piero Grillo che manda assolti dopo dieci mesi di carcere i due migranti, uno sudanese e uno ghanese, accusati di una serie di reati; ma, ...

Le voci di un Accordo tra Pd e M5s in Molise fanno infuriare la Lega : Un patto di desistenza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in Molise. Al momento si tratta solo di ipotesi, ma tanto basta a far riemergere le tensioni tra i 5 Stelle e il loro alleato di Governo. "Se confermato sarebbe gravissimo. Siamo davanti a prove di inciucio a sinistra?", commentano fonti del partito di Via Bellerio. Stando a quanto viene riferito, il patto vedrebbe il Partito democratico sostenere tacitamente il candidato ...

Mamma germana con otto piccoli a spasso sul RAccordo tra A4 e A58-TEEM [GALLERY] : La Mamma germana e gli otto piccoli che, stamane, scorrazzavano sul Raccordo tra A4 Torino-Venezia e A58-TEEM sono stati salvati da morte certa grazie al tempestivo intervento del personale di Tangenziale Esterna SpA, messi in sicurezza e, poi, liberati nell’Oasi di Vizzolo ancora nella disponibilità dalla Concessionaria. La sensibilità animalista dell’equipaggio di ausiliari del traffico guidato da Donato Corvaglia, che aveva notato la ...

Calcio femminile - le donne pagate come gli uomini : storico Accordo in Australia : Un passo importante, un accordo storico. E’ così che viene definita la svolta, proprio nel giorno dell’inaugurazione del Mondiale femminile, che partirà oggi con la prima giornata. Nel frattempo, una prima battaglia è stata vinta nella rincorsa a colmare il così detto ‘gender gap’, vale a dire la differenza salariale fra uomini e donne presente anche nel mondo dello sport e del Calcio in particolare. Le calciatrici ...

Danilo Toninelli - Accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : il ministro salta a giorni : Il più improbabile dei ministri del governo gialloverde, Danilo Toninelli, avrebbe le ore contate. Dopo settimane, anzi mesi, di voci circa la sua cacciata, potremmo essere arrivati al dunque. L'accelerazione, come è noto, è avvenuta dopo il voto alle Europee che ha segnato il ribaltamento dei rappo

Motori – Fusione saltata tra FCA-Renault : Frattoianni dice : “Accordo mancato…governo italiano non pervenuto” : Accordo mancato FCA-Renault, Frattoianni di Sinistra italiana: “il governo italiano sta a guardare… i ministri del nostro Paese sono impegnati a farsi la guerra fra loro… mentre l’Italia affonda” “Parafrasando Cronin ‘…e il governo italiano sta a guardare’. Purtroppo di stelle non se ne vedono, mentre le multinazionali presenti in Italia fanno a gara a scappare dall’Italia facendo ...

