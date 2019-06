A4 Milano-Brescia - Autostrada chiusa domenica | c' è da far brillare una bomba

A4 Milano-Brescia - Autostrada chiusa domenica : c'è da brillare una bomba : Cè da brillare una bomba e perciò la A4 Milano-Brescia sarà chiusa al traffico in alcuni punti domenica 16 giugno dalle ore 8 alle 16. Gli automobilisti non potranno transitare nel tratto compreso tra Seriate e Rovato (verso Brescia/Venezia) e tra il bivio con A35 Brebemi e Ponte Oglio (in direzione Milano) a causa delle operazioni di disinnesco di un ordigno americano della seconda guerra mondiale. Non si potranno usare, in direzione Venezia, ...

Millemiglia 2019 : programma e passaggi a Milano - Roma e Brescia. I vip : Millemiglia 2019: programma e passaggi a Milano, Roma e Brescia. I vip È l’anno della 37esima rievocazione della Millemiglia; durerà dal 15 al 18 maggio sulla tradizionale direttrice che da Brescia porta alla Capitale e ritorno. Quattro le tappe previste su percorso di 1.808,49 chilometri: Brescia-Cervia/Milano Marittima, Cervia/Milano Marittima-Roma, Roma-Bologna, Bologna-Brescia. 430 vetture al via per la 37esima rievocazione Sono ...

Grandine su Milano e la Lombardia. Malpensa bloccata. Due vittime per pioggia e vento nel Bresciano : vento e Grandine su Milano e la Lombardia e l’aeroporto di Malpensa va in sofferenza. A causa dello strato di Grandine alto due centimetri lungo le piste, dalle 17 e 30 i voli sullo scalo sono stati ridotti per quasi un’ora, con atterraggi dirottati su altri aeroporti. A preoccupare di più in questo momento sono i fiumi Lambro e Seveso che sotto l’...

Basket - Serie A : Torino si arrende ad Avellino. Milano cade a Brescia : Torino - Dopo due vittorie consecutive si ferma la corsa della FIAT Torino , torna al successo dopo oltre un mese di astinenza la Sidigas Avellino . Può comunque sorridere l'Auxilium, che rimane ...

Basket - Serie A : Milano e Venezia ko contro Brescia e Trieste. Risultati 27giornata : Nella 27iornata di Serie A, giocata alla vigilia di Pasqua, Milano e Venezia sono state sconfitte rispettivamente da Brescia e Trieste. Nel derby lombardo Moss, Abass e compagni hanno ottenuto la ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano - Serie A in DIRETTA : i padroni di casa sla spuntano 92-86 all'OT! Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE Germani Basket Brescia – A|X Armani Exchange Milano, sfida valevole per la giornata #27 del campionato di Serie A. Manca sempre meno alla fine del torneo, prima dei playoff: un derby lombardo di vitale importanza, soprattutto per i padroni di casa, a -4 dall'ultimo posto disponibile: Milano avrà nuove difficoltà? L'Olimpia Milano vede il traguardo vicino: capolista sin da inizio anno, dopo un ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano - Serie A in DIRETTA : 76-76 e overtime decisivo!

LIVE Brescia-Olimpia Milano - Serie A in DIRETTA : 60-56 per la Germani! Milano rincorre

LIVE Brescia-Olimpia Milano - Serie A in DIRETTA : 38-33 all'intervallo! Germani opera il sorpasso

LIVE Brescia-Olimpia Milano - Serie A in DIRETTA : 13-17 a fine primo quarto! Milano in controllo

LIVE Brescia-Olimpia Milano - Serie A in DIRETTA : si parte al Palaleonessa!