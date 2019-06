Yoga day il 21 giugno | sui social la pratica del premier indiano

ilfogliettone

(Di giovedì 13 giugno 2019) Alla vigilia della Giornata Internazionale delloil prossimo 21, ilNarendra Modi ha postato sui suoi profiliuna serie di video che mostrano un suo avatarre. Un modo di arrivare ai più giovani, come ha spiegato l'Ambasciatrice indiana a Roma, Renaat Sandhu:"Il nostro primo ministro Modi è stato colui che ha avviato la procedura nel 2014 alle Nazioni Unite per fare del 21la Giornata internazionale delloed è stata accettata all'unanimità". "Loè qualcosa a cui tiene molto, è un grande credente ente. So che si alza molto presto al mattino emolto regolarmente, essendo un credente lui stesso, ritiene sia importante portare lonel mondo.Ha usato molti mezzi per promuovere lo. Imedia sono uno di questi, sono un mezzo molto potente che raggiunge una platea di utenti molto ampia ...

