Xbox Scarlett scatena la next-gen con Halo Infinite | la grafica in 4K in video

Xbox Scarlett : Phil Spencer parla del supporto fisico su disco e delle future generazioni di console : Microsoft ha finalmente annunciato la sua console di prossima generazione, Project Scarlett, all'E3 2019. Sappiamo che arriverà nel periodo delle vacanze natalizie del 2020 con Halo Infinite come titolo di lancio, ma ci sono ancora molte domande senza risposta sulla console. Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha incontrato Ian Sherr del sito CNET, con il quale ha condiviso nuovi approfondimenti sulla piattaforma imminente.Iniziando, Spencer ha ...

Per Phil Spencer la retrocompatibilità di Xbox Scarlett è sinonimo di rispetto verso il cliente : Durante il livestream dedicato all'ultimo episodio di Inside Xbox, il capo della divisione Xbox di Microsoft Phil Spencer ha fatto una capatina sul palco, per parlare del futuro di Xbox e della console di prossima generazione conosciuta col nome in codice di Xbox Scarlett.Come riporta Twinfinite, di seguito potete trovare un piccolo recap con tutte le dichiarazioni più interessanti:Cosa ne pensate? Come vi è sembrata la conferenza Microsoft di ...

Xbox Scarlett supporterà gli accessori già esistenti di Xbox One : La console di prossima generazione creata da Microsoft, Xbox Scarlett, sarà pienamente compatibile con i controller esistenti e altre periferiche utilizzate oggi con Xbox One.Come riporta VG247, uno dei punti principali che Microsoft ha sottolineato durante la presentazione di Xbox Scarlett all'E3 2019 è la retrocompatibilità. Proprio come i giochi saranno compatibili con Scarlett, anche gli accessori in uso oggi potranno essere utilizzati con ...

Xbox : Microsoft annuncia Project Scarlett per il 2020 [E3 2019] : Ieri sera, durante la conferenza E3 2019, Microsoft ha annunciato Xbox Project Scarlett, la console next-gen in arrivo a fine 2020. Annuncio Project Scarlett aumenterà lo standard di potenza, velocità e prestazioni e, arriverà nelle vacanze del 2020 insieme a Halo Infinite. Basata su un processore progettato su misura, che sfrutta l’ultima architettura AMD Zen 2 e Radeon RDNA, Project Scarlett offrirà un nuovo livello di immersione. ...

Xbox SCARLETT/ La console arriva a Natale 2020 : 60 nuovi giochi per la Microsoft : XBOX SCARLETT, caratteristiche della console: in uscita a Natale, tutte le primissime indiscrezioni per una esperienza di gioco unica.

Microsoft annuncia Xbox Scarlett e una montagna di videogiochi all’E3 di Los Angeles : Microsoft si presenta all’E3 2019 di Los Angeles con una lunga lista di nuovi videogame, e con i dettagli sulla prossima console per il gaming, nome in codice Xbox Scarlett, che arriverà a fine 2020. L’annuncio ufficiale dissipa qualsiasi dubbio emerso in mesi di indiscrezioni: tecnicamente parlando la configurazione comprende un processore AMD Zen 2 con, scheda grafica AMD Navi, 6 GB di memoria RAM, archiviazione su unità SSD. ...

Secondo un rumor PS5 potrebbe essere più potente rispetto ad Xbox Scarlett : Ora che sia Sony che Microsoft hanno svelato qualcosa di più sulle rispettive console di prossima generazione, le due major si scontreranno inevitabilmente nei prossimi mesi.Entrambe le società promuoveranno il proprio prodotto in base ad una serie di caratteristiche che spaziano dalla capacità di streaming passando per la riduzione del caricamento dei giochi e così via. Tuttavia, come riporta Gamerant, da qualche tempo circola un rumor che ...

Xbox Project Scarlett : caratteristiche e data della prossima generazione : Sul palco dell’E3 2019 Phil Spancer annuncia ufficialmente l’arrivo della prossima generazione della console di casa Microsoft. Il direttore di XBOX ci spiega come i team sviluppano giochi e console proprio con un unico obiettivo: il gaming! XBOX Project Scarlett è il proseguo iniziato con XBOX One X, cioè una console ideata appositamente per giocare e non per diventare un hub interattivo. Il team che ha realizzato la nuova console è ...

Microsoft annuncia Xbox Scarlett : uscita della console next-gen nel 2020 con Halo Infinite : I rumor avevano ragione: Xbox Scarlett è stata uno dei protagonisti della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles. Ci riferiamo, come molti di voi già sapranno, alla console next-gen del colosso di Redmond, chiamata non solo a pennellare la nuova generazione del gaming, ma anche a scontrarsi a muso duro con la futura rivale PlayStation 5 e con Stadia, servizio in streaming di Google. ...

E3 2019 : Halo Infinite arriverà in concomitanza con il lancio di Xbox Scarlett : La conferenza di Microsoft è terminata, ed il gioco che tutti aspettavano di sapere di più, ovvero Halo Infinite, è stato mostrato alla fine.Di Halo Infinite abbiamo visto un nuovissimo trailer in cui vediamo appunto il ritorno di Master Chief. Cosa più importante e che forse a qualcuno farà storcere il naso, Halo Infinite arriverà in concomitanza con l'uscita di Xbox Scarlett, ovvero Natale 2020.Dovremo quindi aspettare ancora un anno e mezzo ...

Streaming E3 2019 Xbox tra Halo Infinite e Scarlett - come seguire la conferenza Microsoft : L'E3 2019 Xbox vuole e deve stupire non solo i fedelissimi di casa Microsoft, ma anche il popolo di videogiocatori più in generale e gli "addetti ai lavori". Questo perché, a fronte dell'attuale generazione dominata da Sony e la sua PlayStation 4, il colosso di Redmond è chiamato alla riscatta in vista della next-gen, così come a mettere sul piatto le ultime frecce all'arco dell'attuale Xbox One - che ha ancora una manciata di esclusive da ...

Xbox Scarlett all'E3 2019? Microsoft stuzzica i fan con un teaser a poche ore dalla presentazione di stasera : A poche ore dalla presentazione di questa sera, Microsoft ha praticamente confermato la presenza di Xbox Scarlett all'E3 2019.Come riporta The Verge, l'utente C.B.K. ha scoperto un messaggio segreto nascosto dal colosso di Redmond nei tre video teaser pubblicati su Twitter negli ultimi giorni.Il primo presenta la scritta R 255, il secondo G 36 e l'ultimo, pubblicato poche ore fa, B 0. I tre messaggi formano il codice 255,36,0, ovvero la sequenza ...

Xbox Scarlett : all'E3 avremo notizie sulla potenza delle nuove console Microsoft : La conferenza E3 di Microsoft si terrà domenica 9 giugno a partire dalle ore 22:00 italiane, e proprio in tale occasione avremo modo di farci un'idea della potenza grafica della nuova famiglia di console in arrivo.Come riporta Thurrott infatti, l'evento non ci svelerà le specifiche tecniche nel dettaglio ma ci permetterà comunque di capire le reali potenzialità grafiche delle nuove macchine. Le console che saranno presentate saranno infatti due, ...