Wanda Nara verso il dietrofront | potrebbe rinunciare alla procura di Icardi

Dramma Maxi Lopez : “Wanda Nara non mi fa vedere i miei figli da mesi - da lei messaggi aggressivi” : Maxi Lopez, nuova stoccata a Wanda Nara: l’ex attaccante di Torino e Sampdoria non vede i suoi figli da 3 mesi a causa della ex moglie Quando Maxi Lopez e Wanda Nara stanno nello stesso discorso, probabilmente non ci saranno buone notizie al seguito. È così anche questa volta, l’ultima di tante frecciatine e stoccate a distanza fra i due ex partner. Niente di nuovo fra due vip, ma quando di mezzo ci sono i figli, la situazione ...

Wanda Nara lascia Tiki Taka? : Pare che dal prossimo anno Wanda Nara non farà più parte del cast di Tiki Taka, la moglie di Mauro Icardi avrebbe deciso di dedicare più tempo alla famiglia e ai figli. L’annuncio è stato dato dal settimanale Chi, ma non è ancora stato confermato dalla moglie di Mauro Icardi che, stando a quanto svelato in anteprima dal magazine diretto da Alfonso Signorini, avrebbe deciso di mettere da parte il ruolo di opinionista per dedicare più ...

Wanda Nara lascia Tiki Taka per amore di Mauro Icardi : Perché Wanda Nara ha deciso di lasciare Tiki Taka Wanda Nara lascia momentaneamente la televisione italiana. Dopo un anno da prima donna a Tiki Taka, il programma calcistico di Pierluigi Pardo in onda su Canale 5, la soubrette argentina ha deciso di dedicarsi ad altro. Come riporta il settimanale Chi, nel numero in edicola da […] L'articolo Wanda Nara lascia Tiki Taka per amore di Mauro Icardi proviene da Gossip e Tv.

Inter - un tifoso implora Wanda Nara su Instagram di far rimanere Icardi : la risposta è enigmatica [FOTO] : La moglie-agente di Mauro Icardi ha riposto in maniera enigmatica ad un tifoso che, su Instagram, gli ha chiesto di far rimanere Icardi La tifoseria dell’Inter è spaccata, ci sono quelli che vogliono che Icardi vada via e quelli che spingono per la sua conferma. Tra quest’ultimi risulta esserci anche il fan che ieri ha scritto a Wanda Nara su Instagram, implorandola di far rimanere il marito in ...

Clamoroso! Inter - Conte scarica Icardi! Marotta lo comunicherà a Wanda Nara : Antonio Conte non vuole Mauro Icardi in rosa Rottura totale tra l’Inter e Mauro Icardi. Il neo tecnico Antonio Conte non ha intenzione di tenere un calciatore che ha dimostrato di avere comportamenti che creano problemi nello spogliatoio. Icardi parlò chiaro riguardo la sua volontà di rimanere per poter dimostrare il suo amore per il club: “Voglio restare, provare a convincere Conte in ritiro. Lasciatemi dimostrare cosa posso ...

Inter - Wanda Nara su Icardi : “se mi chiedesse di rinunciare a fare l’agente - lo farei” : “Se un giorno Mauro mi chiedesse di rinunciare a fare l’agente, lo farei”. Sono le dichiarazioni della moglie e procuratrice di Icardi, Wanda Nara, in un’Intervista rilasciata a L’Equipe. “Mi ha chiesto spesso consigli per le sue decisioni e poi mi ha detto “continua a fare tu”. Essendo la moglie di Mauro – continua l’agente dell’attaccante dell’Inter – non ho ...

Wanda Nara e lo scatto hot nella vasca da bagno! : Wanda Nara si trova in Thailandia per motivi di lavoro e nei prossimi giorni rientrerà a Milano. Prima di concludere il suo soggiorno, però, l'argentina ha voluto fare un regalo ai follower. Il soggiorno di Wanda sta per terminare ma come sempre la 32enne argentina ha voluto allietare i suoi oltre 5 milioni di follower su Instagram con uno scatto hot, senza veli nella vasca da bagno che ha subito catturato l'attenzione con quasi ...

Josè Altafini - che bordata : “Icardi? Un affare per ogni squadra solo se Wanda Nara chiude la bocca” : Josè Altafini commenta senza mezzi termini la situazione legata a Mauro Icardi: il bomber argentino sarebbe un affare per qualsiasi squadra, a patto che la moglie-agente Wanda Nara non faccia pasticci Il futuro di Mauro Icardi appare quantomai lontano dall’Inter. L’attaccante argentino non sembra essere un profilo gradito ad Antonio Conte, neo allenatore nerazzurro, che ha già espresso il suo gradimento per Dzeko e Lukaku. ...

Inter - Marotta incontrerà Wanda Nara per comunicarle il destino di Icardi : Il nuovo ciclo dell'Inter è partito settimana scorsa con l'ufficialità del nuovo allenatore, Antonio Conte. L'ex tecnico ha firmato un contratto triennale fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più ricchi bonus. Sabato c'è stata la prima uscita ufficiale da allenatore dell'Inter insieme ai dirigenti della società, al presidente, Steven Zhang, e al patron del club e di Suning, Jindong Zhang. Ieri, invece, prima full immersion ...