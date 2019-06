Volleyball Nations League – Che spavento per Paola Egonu | malore in campo | l’azzurra

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) L’Italia batte la Corea del Sud 3-1, ma a Perugia tutti sono in allarme perinper l’azzurra, i dettagli E’ andata in scena ieri una nuova sfida difemminile: le azzurre di Mazzanti hanno affrontato la Corea del Sud, trionfando per 3-1 nella seconda tappa della manifestazione, in corso a Perugia. Nonostante la vittoria, l’Italia ha vissuto momenti di preoccupazione, coldella bomber: l’azzurra ha avuto un mancamento, un calo di zuccheri, per l’eccessivo caldo del PalaBarton. La giocatrice italiana è uscita dalin barella ma presto tutta la sua squadra ed il pubblico presente a Perugia sono stati rassicurati sulle sue condizioni per nulla preoccupanti. KALOKA AKALA KO INJURED SI. Hinimatay daw dahil sa sobrang init sa Perugia. #VNL2019 ...

