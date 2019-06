Volleyball Nations League | buone notizie per Paola Egonu | gli accertamenti svolti hanno

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) L’atleta azzurra si è ripresa dopo il calo di pressione avvertito dopo il match tra Italia e Corea del Sud, ma non sarà impiegata contro la Russia Sospiro di sollievo per, gli esami strumentali a cui è stata sottoposta l’azzurra dopo il malore occorsole al termine del match tra Italia e Corea del Suddato esito negativo. Questa la nota della Nazionale: “L’atleta azzurra, che al termine della gara tra Italia e Corea del Sud ha accusato un calo di pressione ed è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale di Perugia, in serata è stata sottoposta ad, i qualidato esito negativo. In via precauzionale, che ha passato regolarmente la notte in albergo, questa sera non sarà impiegata nella partita con la Russia“.L'articoloper: gli ...

Coninews : AZZURRE IRRESISTIBILIIIIIII! ?? A Perugia l'Italia piega la Corea del Sud 3-1 e infila la nona vittoria in Nations L… - Federvolley : #VNLWomen #Perugia F-A-N-T-A-S-T-I-C-H-E Arriva il nono successo e primo posto in classifica per #LaNazionale ???? Ta… - Federvolley : #VNLWomen ?? #HongKong ???? Tutto facile per le #azzurre ????, 3-1 sull’ #Olanda ???? ?? ??I Dettagli sul Match ??… -