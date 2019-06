Volley | Nations League 2019 | terza tappa favorevole agli azzurri | sfide con Bulgaria

LIVE Italia-Russia Volley femminile - Nations League in DIRETTA : azzurre per incamerare la Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – Come sta Paola Egonu dopo il malore di ieri sera? – La cronaca di Italia-Corea del Sud – Le pagelle di Italia-Corea del Sud – Il programma completo della sfida Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, terza e ultima sfida della quarta tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale ...

Volleyball Nations League – Che spavento per Paola Egonu : malore in campo - l’azzurra portata via in barella [FOTO] : L’Italia batte la Corea del Sud 3-1, ma a Perugia tutti sono in allarme per Paola Egonu: malore in campo per l’azzurra, i dettagli E’ andata in scena ieri una nuova sfida di Volleyball Nations League femminile: le azzurre di Mazzanti hanno affrontato la Corea del Sud, trionfando per 3-1 nella seconda tappa della manifestazione, in corso a Perugia. Nonostante la vittoria, l’Italia ha vissuto momenti di ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Russia - ultimo esame a Perugia. Azzurre per la vittoria da Final Six : L’Italia scenderà in campo da prima della classe, questa sera (ore 20.00) le Azzurre affronteranno la Russia al PalaBarton di Perugia presentandosi da leader della Nations League 2019 di Volley femminile: 9 vittorie in 11 partite disputate, 28 punti all’attivo e qualificazione alla Final Six sempre più vicina. La nostra Nazionale è a un passo dall’accesso agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale e una vittoria ...

Italia-Russia Volley femminile - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi giovedì 13 giugno si gioca Italia-Russia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaBarton di Perugia per l’ultimo incontro della quarta tappa, la nostra Nazionale è reduce dalle vittorie contro Bulgaria e Corea del Sud (battute anche dalle rivali di giornata) e andrà a caccia del terzo successo consecutivo di fronte al proprio pubblico per ipotecare definitivamente la ...

Volley femminile - Nations League 2019 – Davide Mazzanti : “Felici per il risultato e non della prestazione”; Lucia Bosetti : “Contava vincere” : Vittoria non brillantissima quella della Successo della Nazionale italiana contro la Corea del Sud nell’undicesima partita della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13) sulla formazione asiatica al termine di un incontro controllato per la maggior parte del tempo, ma rimesso in discussione a causa di diversi passaggi a vuoto sui quali sicuramente il tecnico ...

Nations League Volley – L’Italia travolge la Sud Corea e si piazza al primo posto nel torneo : Vittoria convincente per l’Italia che supera 3-1 la Sud Corea e conquista la prima posizione nel torneo L’Italia continua a vincere. Nella seconda tappa di Perugia, davanti al pubblico del PalaBarton, le azzurre superano 3-1 (3-1 25-17, 25-21, 23-25, 25-13) la Sud Corea e raccolgono il 9 successo stagionale. Coach Mazzanti alterna la rosa, conferma De Gennaro come libero, schiera Egonu, Bosetti, Malinov e Danesi insieme alle ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Corea del Sud 3-1 - le pagelle delle azzurre. Egonu a corrente alternata - Bosetti determinante : Successo più sofferto del previsto, ma ugualmente fondamentale quello raccolto dalla Nazionale italiana contro la Corea del Sud nell’undicesima partita della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13) sulla formazione asiatica al termine di un incontro controllato per la maggior parte del tempo, ma rimesso in discussione a causa di diversi passaggi a vuoto sui ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Corea del Sud 3-1 - nona vittoria e prima posizione in classifica per le azzurre! : Prosegue con la seconda vittoria consecutiva il cammino della Nazionale italiana nella quarta tappa della Nations League 2019 di Volley femminile. La formazione allenata da Davide Mazzanti, impegnata sul campo del PalaBarton di Perugia, ha avuto la meglio sulla Corea del Sud al termine di un incontro più complicato del previsto, concluso con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13). Le azzurre hanno dominato nel primo parziale accusando ...

LIVE Italia-Corea del Sud 2-1 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Le azzurre spengono la luce nel finale del terzo set : 23-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Vincente Egonu da zona 2 3-1 Egonuuuu!!! Vincente la diagonale stretta da zona 2 2-1 Vincente il primo tempo di Danersi sulle mani del muro 1-1 Invasione a rete di Danesi 1-0 Fallo in palleggio Corea 23-25 Out l’attacco di Egonu e si va al quarto set. Italia addormentata nel finale del terzo set e le coreane accorciano le distanze: 2-1 23-24 Mano out di Kim da zona 4. Attacca solo ...

LIVE Italia-Corea del Sud 2-0 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Azzurre in fuga anche nel terzo set nonostante gli errori : 16-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-11 Errore al servizio Corea 15-11 Mano out di Kang da zona 4 15-10 Missile di H. Kim da zona 2 14-10 La free ball di Pietrini! 13-10 Gran botta di Pietrini in diagonale da zona 4. prova a scuotersi la giovane azzurra, bravissima in questo caso 12-10 Aceeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiii decisiva in quersto momento non fdacile per le Azzurre 11-10 Out H. Kim ma Pietrini aveva ancora sbagliato la ...

LIVE Italia-Corea del Sud 2-0 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Sprint vincente delle azzurre nel secondo set : 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 Muroooooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 4-0 Aceeeeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3-0 Out Kang da zona 4 2-0 Egonu vincente contro il muro a uno da zona 2 1-0 Pietrini vincente da zona 4 sulle mani alte del muro ma che difesa per l’Italia!!! 25-21 Invasione sopra a rete di Y. Kim da zona 4 e si chiude qui un secondo set a due volti per l’Italia che ha accelerato ...

LIVE Italia-Corea del Sud 1-0 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Azzurre sul velluto nel primo set : 25-17 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Mano out di Egonu da zona 2 25-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sorokaiteeeeeeeeeeeeeeee Appena entrata l’opposta azzurra mette a segno il punto decisivo che chiude il primo set: 1-0 Italia 24-17 Muroooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiii 23-17 La diagonale vincente di Egonu da seconda linea 22-17 Out l’attacco di Bosetti da zona 4 22-16 Muro out di Pyo, appena entrata, da zona 4 22-15 Muro ...

LIVE Italia-Corea del Sud Volley femminile - Nations League in DIRETTA : azzurre per fare un altro passo verso la Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48: E’ probabile che Mazzanti prosegua questa sera nel turn over: potrebbe essere la volta di Lucia Bosetti e Danesi da titolari, mentre potrebbe essere confermata Orro in regia ma sono tutte supposizioni della vigilia. Solo fra qualche minuto si capirà chi sarà in campo tra le azzurre 19.47: Nella prima sfida in programma oggi a Perugia la Russia ha ottenuto il suo terzo successo nel ...