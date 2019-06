Volley femminile | Nations League 2019 | le avversarie dell’Italia nella Final Six Tutte

oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) L’Italia parteciperà alladiche andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre scenderanno in campo per conquistare quel trofeo mai vintostoria, le vicecampionesse del mondo cercheranno di imporsi in terra asiatica e sicuramente saranno grandi protagoniste durante gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale che mette in palio un milione di dollari per la formazione vincitrice. Al momento la nostra Nazionale non conosce ancora quali saranno le sue, è prevista una fase a gironi prima del tabellone a eliminazione diretta: due gruppi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni raggruppamento accedono alle semii. La modalità con cui verranno composte le due Pool non è stata ancora svelata e non si è ancora delineato il quadro delle formazioni che parteciperanno allaSix: ...

zazoomblog : LIVE Italia-Russia 2-1 volley femminile Nations League in DIRETTA. La rimonta delle azzurre che sono alla final six… - OA_Sport : Calendario Final Six Nations League volley femminile 2019: date, programma, orari, tv. C’è l’Italia! Come seguire l… - TMSmodena : Nazionale #volley femminile, Italia-Russia 3-1, le #azzurre continuano a volare -