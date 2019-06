Volley femminile | Nations League 2019 | Italia-Russia | ultimo esame a Perugia Azzurre per

Italia-Russia Volley femminile - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi giovedì 13 giugno si gioca Italia-Russia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaBarton di Perugia per l’ultimo incontro della quarta tappa, la nostra Nazionale è reduce dalle vittorie contro Bulgaria e Corea del Sud (battute anche dalle rivali di giornata) e andrà a caccia del terzo successo consecutivo di fronte al proprio pubblico per ipotecare definitivamente la ...

Volley femminile - Nations League 2019 – Davide Mazzanti : “Felici per il risultato e non della prestazione”; Lucia Bosetti : “Contava vincere” : Vittoria non brillantissima quella della Successo della Nazionale italiana contro la Corea del Sud nell’undicesima partita della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13) sulla formazione asiatica al termine di un incontro controllato per la maggior parte del tempo, ma rimesso in discussione a causa di diversi passaggi a vuoto sui quali sicuramente il tecnico ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Corea del Sud 3-1 - le pagelle delle azzurre. Egonu a corrente alternata - Bosetti determinante : Successo più sofferto del previsto, ma ugualmente fondamentale quello raccolto dalla Nazionale italiana contro la Corea del Sud nell’undicesima partita della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13) sulla formazione asiatica al termine di un incontro controllato per la maggior parte del tempo, ma rimesso in discussione a causa di diversi passaggi a vuoto sui ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Corea del Sud 3-1 - nona vittoria e prima posizione in classifica per le azzurre! : Prosegue con la seconda vittoria consecutiva il cammino della Nazionale italiana nella quarta tappa della Nations League 2019 di Volley femminile. La formazione allenata da Davide Mazzanti, impegnata sul campo del PalaBarton di Perugia, ha avuto la meglio sulla Corea del Sud al termine di un incontro più complicato del previsto, concluso con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13). Le azzurre hanno dominato nel primo parziale accusando ...

LIVE Italia-Corea del Sud 2-1 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Le azzurre spengono la luce nel finale del terzo set : 23-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Vincente Egonu da zona 2 3-1 Egonuuuu!!! Vincente la diagonale stretta da zona 2 2-1 Vincente il primo tempo di Danersi sulle mani del muro 1-1 Invasione a rete di Danesi 1-0 Fallo in palleggio Corea 23-25 Out l’attacco di Egonu e si va al quarto set. Italia addormentata nel finale del terzo set e le coreane accorciano le distanze: 2-1 23-24 Mano out di Kim da zona 4. Attacca solo ...

LIVE Italia-Corea del Sud 2-0 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Azzurre in fuga anche nel terzo set nonostante gli errori : 16-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-11 Errore al servizio Corea 15-11 Mano out di Kang da zona 4 15-10 Missile di H. Kim da zona 2 14-10 La free ball di Pietrini! 13-10 Gran botta di Pietrini in diagonale da zona 4. prova a scuotersi la giovane azzurra, bravissima in questo caso 12-10 Aceeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiii decisiva in quersto momento non fdacile per le Azzurre 11-10 Out H. Kim ma Pietrini aveva ancora sbagliato la ...

LIVE Italia-Corea del Sud 2-0 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Sprint vincente delle azzurre nel secondo set : 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 Muroooooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 4-0 Aceeeeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3-0 Out Kang da zona 4 2-0 Egonu vincente contro il muro a uno da zona 2 1-0 Pietrini vincente da zona 4 sulle mani alte del muro ma che difesa per l’Italia!!! 25-21 Invasione sopra a rete di Y. Kim da zona 4 e si chiude qui un secondo set a due volti per l’Italia che ha accelerato ...

LIVE Italia-Corea del Sud 1-0 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Azzurre sul velluto nel primo set : 25-17 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Mano out di Egonu da zona 2 25-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sorokaiteeeeeeeeeeeeeeee Appena entrata l’opposta azzurra mette a segno il punto decisivo che chiude il primo set: 1-0 Italia 24-17 Muroooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiii 23-17 La diagonale vincente di Egonu da seconda linea 22-17 Out l’attacco di Bosetti da zona 4 22-16 Muro out di Pyo, appena entrata, da zona 4 22-15 Muro ...

LIVE Italia-Corea del Sud Volley femminile - Nations League in DIRETTA : azzurre per fare un altro passo verso la Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48: E’ probabile che Mazzanti prosegua questa sera nel turn over: potrebbe essere la volta di Lucia Bosetti e Danesi da titolari, mentre potrebbe essere confermata Orro in regia ma sono tutte supposizioni della vigilia. Solo fra qualche minuto si capirà chi sarà in campo tra le azzurre 19.47: Nella prima sfida in programma oggi a Perugia la Russia ha ottenuto il suo terzo successo nel ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le azzurre sfidano la Corea del Sud per proseguire il cammino verso la Final Six : Si è aperta nel miglior modo possibile la seconda tappa italiana della Nations League 2019 di Volley femminile in programma a Perugia questa settimana. La Nazionale guidata da Davide Mazzanti ha infatti sconfitto in maniera piuttosto agevole la Bulgaria riprendendo immediatamente la via del successo dopo la dolorosa sconfitta in rimonta subita dalla Cina nella precedente partita e trovando l’ottava vittoria su dieci incontri disputati. ...

Italia-Corea del Sud Volley femminile - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo il comodo successo ai danni della Bulgaria, la Nazionale italiana è pronta a continuare il proprio cammino nella quarta tappa della Nations League 2019 di volley femminile. Di ritorno dalla Cina e reduci dalla sconfitta contro le padrone di casa, le azzurre di Davide Mazzanti hanno saputo farsi trovare pronte tornando subito alla vittoria e riprendendo la propria corsa verso le Final Six della prestigiosa competizione internazionale. ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia Bulgaria 3-0. Mazzanti : “Portato a casa il risultato - ora dettagli da limare” : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 e ha conquistato l’ottava vittoria nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono imposte autorevolmente al PalaBarton di Perugia e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. DAVIDE Mazzanti: ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Bulgaria 3-0 - le pagelle delle azzurre. Sorokaite top scorer - Pietrini-Sylla promosse : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 nel match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono imposte autorevolmente al PalaBarton di Perugia e hanno conquistato l’ottava vittoria nel prestigioso torneo internazionale compiendo un passo importante verso la qualificazione alla Final Six. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. INDRE Sorokaite: 8. L’opposto torna titolare dopo ...