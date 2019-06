Volley femminile | Nations League 2019 | Italia-Russia 3-1 | le pagelle delle azzurre

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’ha sconfitto laper 3-1 nel match valido per ladi, lesi sono imposte al PalaBarton di Perugia e hanno conquistato la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Di seguito leragazze del CT Davide Mazzanti. INDRE SOROKAITE: 9. Prestazione da urlo dell’opposto che sostituisce Paola Egonu dopo il malore di ieri sera: show stellare condito da 29 punti (4 muri e 4 aces), determinante in ogni frangente: alza il ritmo nella parte centrale di secondo e terzo set, indirizza la contesa in avvio del quarto parziale con grandissima facilità, ormai è entrata in una nuova dimensione a livello internazionale. ELENA PIETRINI: 8. Partita di grandissimo spessore tecnico per la giovane schiacciatrice che trova sempre più confidenza con il campo, encomiabile soprattutto nel secondo set dove ...

