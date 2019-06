Volley femminile | Nations League 2019 | Italia-Russia 3-1 | azzurre qualificate alla Final

LIVE Italia-Russia 3-1 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. La “decima” vale la final six con largo anticipo per le azzurre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20 Buona serata a chi ci ha seguito e appuntamento a domani per la sfida Italia-Giappone maschile alle 16 22.19: Le azzurre andranno ad Ankara per l’ultima settimana della fase eliminatoria con il solo obiettivo di mantenere la prima posizione che occupano alla fine della dodicesima giornata 22.18: Le azzurre, prive di Egonu e Sylla, riescono a completare la rimonta su una Russia ...

LIVE Italia-Russia 2-1 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. La rimonta delle azzurre che sono alla final six : 25-15 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Errore al servizio Kotikova L’Italia è alla final six matematicamente! Visti i risultati delle altre partite bastavano due set e sono arrivati! 25-15 La pipe di Bosetti chiude il terzo set. Diominio delle azzurre che hanno alzato il LIVEllo in tutti i fondamentali 24-15 Pallonetto di Kotikova da zona 4 24-14 Mano out da seconda linea di Khaletskaia 24-13 Pietrini vincente in ...

LIVE Italia-Russia 1-1 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Azzurre in fuga anche nel terzo set : 15-10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-11 Out Prubets in parallela da zona 4 ma adesso l’Italia difende tutto 18-11 La parallela di Sorokaite da seconda linea 17-11 Parubets sulle mani alte del muro da zona 4 17-10 Out la parallela di iurinskaia da zona 2 16-10 Bosettiiiiiiiiiiii!!! Da zona 4 con palla che arriva da dietro dopo la grande difesa azzurro. Mano out! 15-10 Invasione sopra rete di Romanova 14-10 Errore al ...

LIVE Italia-Russia 1-1 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Le azzurre si rimettono in carreggiata dopo un avvio da paura : 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Il primo tempo di Orlova 2-1 Punto regalato dalle russe che chiamano il challenge per invasione inesistente 1-1 Out il servizio della Russia 0-1 La free ball di Lazarenko 25-21 L’invasione della Russia chiude il secondo set. L’Italia pareggia il conto: 1-1 24-21 Parallela vincente di Iurinskaia da zona 2 24-20 Ancora un errore di Malinov che forza il primo tempo e lo ...

LIVE Italia-Russia 0-1 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Le azzurre litigano con la ricezione : 22-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 Voronkova vincente da zona 4 con palla staccata da rete 2-5 Out Sorokaite da seconda linea 2-4 Parubets sulla parallela da zona 4 2-3 Errore Iuinskaia al servizio 1-3 Ace con nastrio per Iurinskaia, piove sul bagnato per un’Italia in difficoltà 1-2 Out il servizio di Pietrini 1-1 Sorokaite vincente da seconda linea ma quanta fatica sta facendo l’Italia 22-25 In rete ...

LIVE Italia-Russia Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Grande equilibrio : azzurre avanti 12-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – Come sta Paola Egonu dopo il malore di ieri sera? – La cronaca di Italia-Corea del Sud – Le pagelle di Italia-Corea del Sud – Il programma completo della sfida 21-23 Errore al servizio Kotikova 20-23 La pipe di Parubets 20-22 Ace della nuova entrata Kotikova. La ricezione non funziona proprio. Stavolta sbaglia De Gennaro 20-21 Vincente il mano out di ...

LIVE Italia-Russia Volley femminile - Nations League in DIRETTA : azzurre per incamerare la Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – Come sta Paola Egonu dopo il malore di ieri sera? – La cronaca di Italia-Corea del Sud – Le pagelle di Italia-Corea del Sud – Il programma completo della sfida Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, terza e ultima sfida della quarta tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Russia - ultimo esame a Perugia. Azzurre per la vittoria da Final Six : L’Italia scenderà in campo da prima della classe, questa sera (ore 20.00) le Azzurre affronteranno la Russia al PalaBarton di Perugia presentandosi da leader della Nations League 2019 di Volley femminile: 9 vittorie in 11 partite disputate, 28 punti all’attivo e qualificazione alla Final Six sempre più vicina. La nostra Nazionale è a un passo dall’accesso agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale e una vittoria ...

Italia-Russia Volley femminile - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi giovedì 13 giugno si gioca Italia-Russia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaBarton di Perugia per l’ultimo incontro della quarta tappa, la nostra Nazionale è reduce dalle vittorie contro Bulgaria e Corea del Sud (battute anche dalle rivali di giornata) e andrà a caccia del terzo successo consecutivo di fronte al proprio pubblico per ipotecare definitivamente la ...

Volley femminile - Nations League 2019 – Davide Mazzanti : “Felici per il risultato e non della prestazione”; Lucia Bosetti : “Contava vincere” : Vittoria non brillantissima quella della Successo della Nazionale italiana contro la Corea del Sud nell’undicesima partita della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13) sulla formazione asiatica al termine di un incontro controllato per la maggior parte del tempo, ma rimesso in discussione a causa di diversi passaggi a vuoto sui quali sicuramente il tecnico ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Corea del Sud 3-1 - le pagelle delle azzurre. Egonu a corrente alternata - Bosetti determinante : Successo più sofferto del previsto, ma ugualmente fondamentale quello raccolto dalla Nazionale italiana contro la Corea del Sud nell’undicesima partita della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13) sulla formazione asiatica al termine di un incontro controllato per la maggior parte del tempo, ma rimesso in discussione a causa di diversi passaggi a vuoto sui ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Corea del Sud 3-1 - nona vittoria e prima posizione in classifica per le azzurre! : Prosegue con la seconda vittoria consecutiva il cammino della Nazionale italiana nella quarta tappa della Nations League 2019 di Volley femminile. La formazione allenata da Davide Mazzanti, impegnata sul campo del PalaBarton di Perugia, ha avuto la meglio sulla Corea del Sud al termine di un incontro più complicato del previsto, concluso con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13). Le azzurre hanno dominato nel primo parziale accusando ...

LIVE Italia-Corea del Sud 2-1 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Le azzurre spengono la luce nel finale del terzo set : 23-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Vincente Egonu da zona 2 3-1 Egonuuuu!!! Vincente la diagonale stretta da zona 2 2-1 Vincente il primo tempo di Danersi sulle mani del muro 1-1 Invasione a rete di Danesi 1-0 Fallo in palleggio Corea 23-25 Out l’attacco di Egonu e si va al quarto set. Italia addormentata nel finale del terzo set e le coreane accorciano le distanze: 2-1 23-24 Mano out di Kim da zona 4. Attacca solo ...