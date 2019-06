Vodafone down in tutt’Italia | rete fissa e mobile hanno ripreso a funzionare

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) Si è risolto il malfunzionamento registrato questo pomeriggio sulla. “Gentile cliente”, si legge in un Sms inviato agli utenti, “il disservizio temporaneo generato da un problema tecnico sulla nostraè stato risolto nel più breve tempo possibile. Per scusarci per il disagio ti regaliamo internet illimitato per la giornata di domani”. Il disservizio si era verificato pomeriggio in molte regioni d’Italia. Numerose le segnalazioni, in particolare da Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo. Subito indennizzi automatici in favore degli utenti coinvolti dal disservizio. “Migliaia di utenti non riescono ad utilizzare i servizi telefonici o a navigare su internet a causa del black out di“, spiega il presidente Carlo Rienzi. “Un disagio che puo’ trasformarsi in un vero e proprio danno per chi usa il telefono fisso o ...

