Vodafone down Blackout in tutta Italia e in Europa | ' risolveremo il prima possibile'

Vodafone down in tutt’Italia : rete fissa e mobile hanno ripreso a funzionare [AGGIORNAMENTI LIVE] : Si è risolto il malfunzionamento registrato questo pomeriggio sulla rete Vodafone. “Gentile cliente”, si legge in un Sms inviato agli utenti, “il disservizio temporaneo generato da un problema tecnico sulla nostra rete è stato risolto nel più breve tempo possibile. Per scusarci per il disagio ti regaliamo internet illimitato per la giornata di domani”. Il disservizio si era verificato pomeriggio in molte regioni ...

