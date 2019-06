Vieni da me | vincita di 10 300 euro La casa era di

blogo

(Di giovedì 13 giugno 2019) Alla penultima puntata dida me, il gioco Adi... finalmente ha una trionfatrice dopo 4 mesi di magra. La signora Anna Maria da Roma oggi, 13 giugno 2019, è riuscita ad aggiudicarsi il montepremi di 10.300(il più alto raggiunto dada me quest'anno) indovinando di chi era lache le telecamere della trasmissione di Rai 1 hanno 'ispezionato' per tante settimane e che risponde al nome di Gianfranco d'Angelo.Anna Maria chiama da Roma, ha 5 figli e per la risposta esatta si è fatta aiutare da suo marito Paolo, Macellaio di Prima Porta. L'occhio attento ha notato la presenza di un cane che li ha riportati alla memoria il più celebre Has Fidanken, storico compagno a 4 zampe dell'attore comico ai tempi di Drive IN: "Seguivamo sempre la sua trasmissione" dice la signora al telefono.da me,di 10.300. Laera di... pubblicato ...

