Vieni da me | vincita di 10 300 euro La casa era di VIDEO

(Di giovedì 13 giugno 2019) Alla penultima puntata dida me, il gioco Adi... finalmente ha una trionfatrice dopo 4 mesi di magra. La signora Anna Maria da Roma oggi, 13 giugno 2019, è riuscita ad aggiudicarsi il montepremi di 10.300(il più alto raggiunto dada me quest'anno) indovinando di chi era lache le telecamere della trasmissione di Rai 1 hanno 'ispezionato' per tante settimane e che risponde al nome di Gianfranco d'Angelo.di 10.300€ alla penultima puntata di #dame del 13 giugno 2019. pic.twitter.com/tCuOKND0e0— lallero (@see lallero) June 13, 2019da me,di 10.300. Laera di... () pubblicato su TVBlog.it 13 giugno 2019 17:10.

