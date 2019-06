VIDEO-Il Mundo Deportivo | “La Juve ha cercato Guardiola | Pep andrà li’ tra due anni”

ilnapolista

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ieri sera è andato in diretta un confronto tra Cristina Cubero del Mondo, che ha intervistato, e Momblano, il giornalista che invece porta avanti la tesi diallaLa giornalista spagnola ha riportato le sue informazioni di prima mano su Pep «Ho raccontato che lui per due anni continuerà al City. È vero che ha avuto un contatto con la, ma ha rifiutato perché vuole rimanere al City. Laè la squadra dovesicuramenteperché l’unico campionato importante che gli manca è l’Italia ma non parliamo dell’immediato» Nella discussione, Momblano riporta la sua teoria secondo cui Pep potrebbe lasciare il City nell’eventualità che la Uefa escluda il club dalla prossima Champions, ma la Cubero è categorica «Dico di no al 100%. Per quello che ho visto, il rapporto dicon il City è con Soriano, ...

