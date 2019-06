VIDEO – CLAMOROSI highlights di Usa-Thailandia Oltre il punteggio tennistico

forzazzurri

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il Corriere dello Sport scrive in merito alla straordinaria vittoria delle americane nel Mondiale Femminile di Francia. Glidi Usa-di Usa-, ecco quanto riportato dal quotidiano: “Stati Uniti di un altro pianeta. Debutto col botto per le campionesse in carica al Mondiale francese: 13-0 contro la. Gli Usa partono a mille e già al 6′ trovano il gol con Alex Morgan ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Poco male, percheé sei minuti dopo la stessa Morgan si rifà, mettendo di testa da due passi sullo splendido suggerimento di Kelley O’Hara sul secondo palo. Quella di Reims è una partita a senso unico e al 20′ le americane trovano anche il 2-0 con la botta da fuori di Lavelle, con la complicità del portiere asiatico Charoenying, mentre poco dopo la mezz’ora ecco il tris di Horan. Nel secondo tempo ...

