romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 19:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PISANA E TRIONFALE, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 18:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PISANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 18:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PISANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E LA RUSTICA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: NEL DETTAGLIO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE AURELIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E LA RUSTICA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 17:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E LA RUSTICA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE SOSTENUTA SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE TIBURTINA E LA RUSTICA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA LO SVINCOLO PER PRATICA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 12,20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA MOLE DI CASTEL GANDOLFO E LA VIA APPIA BIS NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 11,20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PRENESTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA CASILINA UN INCIDENTE RALLENTA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 10,20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA SALARIA E CASSIA BIS IN CARREGGIATA ESTERNA, RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE LURENTINA ED ARDEATINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASILINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA E CASSIA BIS SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA RIMANENDO IN ESTERNA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE SALARIA E CASSIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASAL DEL MARMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTAPER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E NOMENTANA, FLAMINIA E CASSA BIS E PIU AVANTI TRA LE USCITE TRIONFALE ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTAPER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI PER ...