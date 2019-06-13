romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 12,20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA MOLE DI CASTEL GANDOLFO E LA VIA APPIA BIS NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 11,20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PRENESTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA CASILINA UN INCIDENTE RALLENTA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 10,20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA SALARIA E CASSIA BIS IN CARREGGIATA ESTERNA, RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE LURENTINA ED ARDEATINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASILINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA E CASSIA BIS SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA RIMANENDO IN ESTERNA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE SALARIA E CASSIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASAL DEL MARMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTAPER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E NOMENTANA, FLAMINIA E CASSA BIS E PIU AVANTI TRA LE USCITE TRIONFALE ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTAPER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER L’APPIA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, PER TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 19:35 MANUELA CIAMPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA PISANA E AURELIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 19:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 18:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA FIORENTINI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 18:05 MANUELA CIAMPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE DA POCO RIMOSSO, RESTANO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD: A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VERMICINO IN DIREZIONE DELLA Roma NAPOLI; SULLO STESSO RACCORDO IL TRAFFICO RESTA SOSTENUTO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO CON CODE A PARTIRE DA TORRENOVA FINO AL BIVIO PER VERMICINO IN DIREZIONE DELLA Roma NAPOLI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 17:05 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE ARTERIE DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DA CASSIA A SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, IN ESTERNA CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO è RALLENTATO DA ...