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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 08 | 45 Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 08:45 (Di giovedì 13 giugno 2019) Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASAL DEL MARMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SI STA IN CODA SULLA A91 Roma FIUMICINO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR SEMPRE VERSO L’EUR, SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E VIA CRISTOFORO COLOMBO RIMANENDO SULLA VIA PONTINA SI STA IN CODA AD APRILIA TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA PERCORRENDO VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN ...
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