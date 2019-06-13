romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-06-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER L’APPIA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, PER TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 19:35 MANUELA CIAMPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA PISANA E AURELIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 19:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 18:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA FIORENTINI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 18:05 MANUELA CIAMPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE DA POCO RIMOSSO, RESTANO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD: A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VERMICINO IN DIREZIONE DELLA Roma NAPOLI; SULLO STESSO RACCORDO IL TRAFFICO RESTA SOSTENUTO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO CON CODE A PARTIRE DA TORRENOVA FINO AL BIVIO PER VERMICINO IN DIREZIONE DELLA Roma NAPOLI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 17:05 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE ARTERIE DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DA CASSIA A SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, IN ESTERNA CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO è RALLENTATO DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA: CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA, IN ESTERNA TRA COLOMBO E ARDEATINA: RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA TOR CERVARA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO VERSO L’AEROPORTO, IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE. IN SENSO OPPOSTO CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO A Roma SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E PONTINA CODE SULL’APPIA DA GENZANO AD ALBANO NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO CREA ANCORA CODE SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE DAL RACCORDO VERSO L’AEROPORTO, A Roma SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA, POI ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO CODE SULL’APPIA DA GENZANO DI Roma ALLA VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO CREA CODE SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE DAL RACCORDO VERSO L’AEROPORTO, IN SENSO OPPOSTO CODE DA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR A Roma SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E APPIA, POI ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 09.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A24 Roma TERAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI. A Roma SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E Roma FIUMICINO e tra pisana e aurelia IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 09.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A24 Roma TERAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI. A Roma SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E TIBURTINA, PROSEGUENDA ANCHE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E Roma FIUMICINO SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 08.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RIMANGONO LE CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA, POI CODE TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E Roma FIUMICINO SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA FLAMINIA E ...