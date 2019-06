Vela – Melges 20 World League | il Lightbay Sailing Team ha raggiunto Scarlino

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019)20: ilè acon Kindako, 13 giugno 2019 – Non conosce sosta la stagione agonistica delche, esauriti gli eco del successo ottenuto a Malcesine in occasione della terza tappa della J/70 Cup 2019, sarà da domani di scena adove sono in programma le prove valide per la terza frazione della20. A rappresentare ildi Carlo Alberini sarà l’equipaggio di Kindako, al solito guidato da Stefano Visintin che, a margine degli allenamenti svolti in questi giorni nelle acque toscane del Golfo di Follonica, ha dichiarato: “Le sensazioni sono ottime. Non passa uscita che non mi senta più confidente nei nostri mezzi: ciò è dovuto al raffinarsi delle sinergie in fase di manovra e al consolidarsi della comunicazione a bordo. Migliorarsi in una classe così competitiva ...

Veladuepuntozer : Melges 20: Mascalzone Latino jr. ci riprova a Scarlino - Maremonti6 : RT @PressMareItalia: Venerdì prenderà il via il programma di regate che, dal 14 al 16 giugno, vedrà impegnati i @Melges20 a Scarlino. @masc… - PressMareItalia : Venerdì prenderà il via il programma di regate che, dal 14 al 16 giugno, vedrà impegnati i @Melges20 a Scarlino.… -