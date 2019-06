USA | polizia uccide afroamericano | guerriglia a Memphis

L’attore Cuba Gooding Jr. si è consegnato alla polizia dopo essere stato accUSAto da una donna di molestie : L’attore Cuba Gooding Jr. si è costituito dopo essere stato accusato di molestie: una donna lo ha denunciato per essere stata toccata sul seno in modo inopportuno domenica sera in un club di Manhattan, il Magic Hour Rooftop Bar. L’attore

USA - polizia uccide afroamericano con 20 colpi di pistola : a Memphis è guerriglia urbana : Nelle strade di Memphis sono scese migliaia di persone avviando cortei spontanei di protesta contro la violenza della polizia dopo che un ventenne è stato ucciso dagli agenti da seguito di un tentativo di fermo. Le manifestazioni, iniziate in maniera pacifica, ben presto però sono sfociate in scontri.

USA - la polizia uccide un 20enne afroamericano : scontri a Memphis : Lancio di pietre e mattoni, auto danneggiate ed diversi agenti feriti. Notte di tensione e scontri a Memphis (Usa). Le manifestazioni per l’uccisione da parte di un agente di polizia di un ragazzo afroamericano sono iniziate pacificamente e poi si sono trasformate in guerriglia urbana: il bilancio degli scontri è di almeno 24 agenti feriti e tre persone arrestate. Secondo le ricostruzioni, il 20enne Brandon Webber – sul quale pesavano ...

Stupro Neymar - l’accUSAtrice finisce nei guai : dichiarazione shock - la polizia la denuncia per calunnia : La donna che ha accusato Neymar di Stupro finisce nei guai: la modella denunciata per calunnia dalla polizia di San Paolo Najila Trindade, la donna che ha accusato Neymar di Stupro, è finita nei guai con la polizia. La modella è stata interrogata in merito al presunto furto del tablet contenente prove compromettenti contro Neymar, ma a tal proposito, dalla stampa (Conexao Reporter) le è stato fatto notare che le impronte digitali rinvenute ...

La polizia svedese ha sparato ad un italiano accUSAto di un falso allarme bomba a Malmo : L'uomo è stato arrestato in circostanze non ancora chiare: nella città scandinava la tensione è massima dopo due esplosioni...

RagUSA - fa prostituire la figlia di 13 anni - Polizia ferma la madre : Gli abusi maturati in un ambiente di forte degrado. Individuati anche quattro "clienti", tra loro un novantenne

Fa prostituire la figlia 13enne - la Polizia ferma la madre nel RagUSAno : Gli abusi sono maturati in un ambiente degradato: la madre che non aveva spesso dove dormire ha offerto la figlia in cambio di un tetto, ma anche di soldi, vino, birra, sigarette o di una doccia. La bambina era così abituata ad avere rapporti sessuali con adulti che da poco tempo, hanno scoperto gli uomini della squadra mobile di Ragusa, si era anc...

La polizia ha interrogato Neymar per le foto della donna che lo accUSA di stupro : La stella del PSG e della nazionale brasiliana, Neymar, è stato interrogato dalla polizia brasiliana di Rio de Janeiro per aver divulgato sui social immagini intime di Najila Trindade Mendes de Souza, la giovane modella che lo ha accusato di stupro. Il calciatore si e' presentato in carrozzella dopo essersi infortunato alla caviglia due giorni fa nell'amichevole del Brasile con il Qatar. Uscendo dal commissariato, il calciatore si ...

Neymar ha rilasciato una dichiarazione alla polizia di Rio de Janeiro sulla sua accUSA di stupro : Il calciatore brasiliano Neymar, uno degli atleti più famosi e pagati al mondo che è stato accusato di stupro da una donna brasiliana, ha rilasciato una dichiarazione alla polizia di Rio de Janeiro, presentandosi in una caserma di polizia della

Il capo della polizia di New York ha chiesto scUSA per l’irruzione che generò i moti di Stonewall del 1969 : Il capo della polizia di New York, il commissario James P. O’Neil, ha chiesto scusa per l’irruzione dalla polizia che portò ai moti di Stonewall del 1969. «Penso che sia da irresponsabili nel mese del Pride non parlare degli eventi

Matteo Salvini - i magistrati accUSAno : "Mette a rischio arresti e operazioni di polizia" - guerra totale : Matteo Salvini torna nel mirino della magistratura. Questa volta l'accusa rivolta al Viminale è di "mettere a rischio il buon esito delle operazioni" di polizia. Il ministro dell'Interno ha infatti diramato una nota, destinata alle agenzie di stampa, nella quale informava sull'arresto di undici stra

Neymar accUSAto di stupro – Nel dossier presentato alla polizia dettagli shock : il referto del medico della donna : Lividi e stress nel referto del medico della donna che ha accusato Neymar di stupro: nel dossier presentato alla polizia dettagli shock Novità nell’affaire Neymar, il giocatore brasiliano del Paris Saint Germain accusato di stupro da una ragazza 27enne. La donna, che afferma di aver subito abusi sessuali da parte della stella del Psg in un hotel di Parigi lo scorso 15 maggio, secondo il portale news Uol, legato al quotidiano Folha de ...