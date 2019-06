Upas | trame al 28 giugno | Vittorio alle prese con il bacio di Anita

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Le anticipazioni degli episodi di 'Un posto al sole' in onda su Rai 3 che vanno da lunedì 24 fino a venerdì 28svelano cheattraverserà un periodo difficile per quanto riguarda la sfera sentimentale. Il giovane Del Bue finirà per cederetentazioni di, dopo aver avuto delle incomprensioni con Alex.approfitterà della situazione per baciare il figlio di Guido che affronterà un nuovo periodo di crisi. Lanza di Leonardo diventerà sempre più costante all'interno di palazzo Palladini e il ragazzo potrà approfittare dell'assenza di Filippo e Roberto. L'amico di Tommaso finirà per proporre a Serena e alla figlia Irene un giro in barca e la signora Sartori sarà pronta per accettare questa richiesta. Diego continuerà a pensare alla storia con Beatrice e si metterà sulle tracce di Eugenio (Paolo Romano) considerato l'amante della Lucenti.(Amato ...

MeriNigro : Un posto al sole: anticipazioni settimana dal 24 al 28 giugno!!! #upas #unpostoalsole #upas_rai #upasofficial… - BlackTristan : @Ginko_21 queste trame post-moderne ormai si possono attendere solo per la terza generazione di #upas, Alice, Jimmy, Bianga, Irene e Lollo. - Ginko_21 : @BlackTristan Dovremmo mandare gli sceneggiatori di upas in Messico per qualche giorno, magari gli si apre la mente… -