Un’impresa i concerti di Vasco Rossi a San Siro ma non è finita | la macchina del rock

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Idia Sansono terminati. La musica del Blasco lascia - per il momento - la scala del, con una punta di nostalgia per tutti coloro che sono accorsi ad ascoltare gli insegnamenti di colui che per molti è diventato un maestro di vita. Anon si rinuncia, fa bene al cuore e all'anima. E non importa se il sole è bollente, se la transenna è lontana o vicina o se ci si deve accontentare dell'acustica di una location che non è nata per questo tipo di eventi. Sul palco c'è sempre lui,, con quell'aria scanzonata di chi la sa davvero lunga e con la voglia di andare ancora al massimo, così come canta in uno dei suoi più grandi successi. Lo stato di grazia sfoggiato sul palco dello stadio Sanha trainato i seifino all'ultima data che si è tenuta il 12 giugno e che ha rappresentato il 29° concerto in 29 anni di live, un record ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Un'impresa i concerti di @VascoRossi a San Siro ma non è finita: la macchina del rock vola verso Cagliari - OptiMagazine : Un'impresa i concerti di @VascoRossi a San Siro ma non è finita: la macchina del rock vola verso Cagliari… - FrafryFiorella : @AndreaBrusa2 @MetaErmal Tranquillo farsi i selfie durante i concerti rimane comunque un’impresa impossibile!!????Servi tu!! ?? -